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Yeni Zelanda' da Bir Günde 10 Doz Corona Aşısı Oldu

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Yeni Zelanda'da ismi açıklanmayan bir kişi, para karşılığı başkaları adına aşı olup, sahte kart düzenlemekle suçlanıyor. Sosyal alanlara aşı kartıyla girmenin zorunlu olduğu ülkede, suçlanan kişinin, günde 10 doz aşı yaptırdığı ortaya çıktı.
Yeni Zelanda' da Bir Günde 10 Doz Corona Aşısı Oldu

Yeni Zelanda’da corona virüsü aşısı yaptırmayı reddeden ancak aşısızlara getirilen kısıtlamalara da uymak istemeyen kişiler adına para karşılığında aşı olup, sahte belge düzenleyen bir kişi yakalandı. New Zealand Herald gazetesinin haberine göre, ismi açıklanmayan adam para karşılığında ‘vekaleten aşı olmakla’ suçlanıyor. Adamın, restoran, bar, spor salonu gibi yerlerdeki aşı zorunluğunu aşmak isteyen kişiler için aşı olarak, adlarına aşı kartı düzenlediği belirtiliyor.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

New Zealand Herald, ismi açıklanmayan adamın, ülkenin farklı yerlerindeki aşılama merkezlerinde başkaları adına aşı yaptırdığını belirtti. Adamın, para uğruna tek bir günde 10 doz aşı yaptığı belirlendi.

Başkaları adına bir günde 10 defaya kadar Covid-19 aşısı olan adama “inanılmaz derecede bencil” denilerek soruşturma başlatıldı.

Covid-19 aşı ve bağışıklama programı operasyonları grup yöneticisi Astrid Koornneef, Sağlık Bakanlığı’nın sorunun farkında olduğunu ve konuyu çok ciddiye aldığını söylerken, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktardı. Koornneef, “Bu durumdan çok endişe duyuyoruz ve uygun kurumlarla çalışıyoruz” dedi.

YAN ETKİLERİ HAKKINDA UYARDI

Bakanlık, olayların nerede gerçekleştiğini söylemedi.

Aşı uzmanı ve doçent Helen Petousis-Harris, davranışı “inanılmaz derecede bencil” ve paraya ihtiyacı olan birinden faydalanma olarak değerlendirdi. Aşı olmayan, aşı olduğunu söyleyen ve virüsü yayan kişilerde ciddi zararlar görülebileceğini ve bundan en çok kişilerin etkileneceğini vurguladı. Petousis-Harris, birden fazla dozda Covid-19 aşısı alan adamın ciddi bir zarar görme olasılığının düşük olduğunu, ancak ertesi gün genel bir bağışıklık tepkisinden dolayı kendini kötü ve yorgun hissetmesinin muhtemel olduğunu dile getirdi.

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