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Yeni Zelanda devlet televizyonundan canlı ezan okundu

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Başbakan Ardern Christchurch'deki cuma namazına katıldı
Yeni Zelanda devlet televizyonundan canlı ezan okundu

Yeni Zelanda’nın Christchurch'deki iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı terör saldırasının ardından gelen ilk cuma günü, Müslümanlara destek için cuma ezanı, devlet kurumları Radyo Yeni Zelanda (RNZ) ve Yeni Zelanda Televizyonu (TVNZ) aracılığıyla canlı yayınlandı.

Christchurch'deki Alnoor ve Linwood camilerinde hayatını kaybedenler için Yeni Zelanda'nın tüm kentlerinde anma törenleri düzenlendi.

Yeni Zelanda devlet televizyonu TVNZ ve RNZ tarafından canlı yayınlanan törenlerde cuma ezanı canlı olarak yayınladı. Ezanın ardından terör kurbanlarına saygı amacıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Başbakan Christchurch'deki cuma namazına katıldı

Terör saldırısının ardından söylemleri, aldığı tedbirler ve terör mağduru Müslüman vatandaşlarına sıcak yaklaşımlarıyla takdir toplayan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch'deki Hagley Park'ta kılınan cuma namazına katıldı.

Namaz öncesindeki kısa konuşmasına hadisle başlayan Jacinda Ardern,
"Peygamber Muhammed dedi ki 'karşılıklı şefkat, merhamet ve sempatileri ile inananlar tek bir beden gibidir. Vücudun herhangi bir kısmı acı çekerse, tüm vücut acı hisseder.' Yeni Zelanda'da sizinle. Yasta, biz biriz." ifadeleri kullandı.

"Yeni Zelanda'nın yenilmez olduğunu gösterdik"

Linwood Camisi İmamı Alabi Lateef Zirullah tarafından okunan ezanın ardında hutbeye çıkan Alnoor Camisi İmamı Gamal Fouda, Başbakan Ardern, hükümet ve Yeni Zelandalılara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Terörün, rengi, dini ve ırkı olmadığını vurgulayan Fouda, "Yeni Zelanda'nın yenilmez olduğunu gösterdik. Dünya bizde sevgi ve birliğin örneğini görebilir. Kalbimiz kırık ama biz kırılmadık (yenilmedik)." diye konuştu.

Ülke genelinde yapılan törenlerde, Başbakan Ardern'in çağrısı üzerine, çok sayıda Yeni Zelandalı kadın sembolik başörtüsü takarak Müslümanlara destek verdi.

Hagley Park'taki cuma namazının ardından Memorial Park Mezarlığı'nda toplu cenaze namazı kılınacak.

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