  • BIST 1.417
  • Altın 478,257
  • Dolar 8,3410
  • Euro 10,0122
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKA"Toplam 9502 test yapıldı, 49'u yerel 60 pozitif vakaya rastlandı, 74 kişi taburcu edildi" 

Yeni Zelanda Parlamentosu: Çin, Doğu Türkistan'da ağır insan hakları ihlalleri yapıyor

» »
'Çin'in Doğu Türkistan'da Uygurlara karşı ciddi insan hakları ihlalleri yaptığı' oybirliğiyle kabul edildi, ancak hükümetin itirazı nedeniyle Çin'in politikaları 'soykırım' olarak nitelendirilmedi.
Yeni Zelanda Parlamentosu: Çin, Doğu Türkistan'da ağır insan hakları ihlalleri yapıyor

Yeni Zelanda Parlamentosu'nda çarşamba günü yapılan oylamada, 'Çin'in Doğu Türkistan'da Uygurlara karşı ciddi insan hakları ihlalleri yaptığı' oybirliğiyle kabul edildi, ancak hükümetin itirazı nedeniyle Çin'in politikaları 'soykırım' olarak nitelendirilmedi.

ACT Partisi tarafından sunulan öneri, meclisteki tüm partilerce desteklendi, ancak son anda metinden "soykırım" kelimesi çıkarıldı.

Parlamentoda konuşan ACT Genel Başkan Yardımcısı Brooke van Velden, Başbakan Jacinda Ardern liderliğindeki iktidardaki İşçi Partisi'nin onayını almak için "soykırım" yerine "ağır insan hakları ihlalleri" ifadesini eklemek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Van Velden, "Vicdanımız, bir soykırım olduğuna inanıyorsak, bunu söylememizi talep ediyor." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Çin'in Wellington Büyükelçiliği yorum taleplerine yanıt vermedi.

Hükümetin bu terimi kullanmama kararını savunan Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta, Çin'e daha önce endişelerini dile getirdiklerini belirtmekle birlikte durumun resmi olarak bir soykırım olarak tanınmadığını belirtti.

"Bu endişe eksikliğinden kaynaklanmıyor." diyen Mahuta, "Soykırım, uluslararası suçların en ağır olanı ve resmi bir hukuki tespit ancak uluslararası hukuk temelinde, titiz bir değerlendirmeden sonra sağlanmalıdır." sözleriyle hükümetin tavrını savundu.

Yeni Zelandalı bakan, ülkesinin diğer hükümetlerle uyum içinde olduğunu, Doğu Türkistan'daki durumu tespit etmek için Çin'in Birleşmiş Milletler ve diğer bağımsız gözlemcilere anlamlı ve sınırsız erişim sağlaması yönündeki çağrılarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada başta olmak üzere Batılı bazı ülkelerin parlamentoları, Çin’in Doğu Türkistan'daki eylemlerini soykırım olarak kabul etmiş durumda.

Ancak Yeni Zelanda'nın komşusu Avustralya Parlamentosu'nda benzer bir girişim olmadan önce bu adım engellenmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bill Gates’in serveti ‘anlatılır gibi’ değil…Günde 1 milyon dolar harcasa servetini bitirmesi yaklaşık 400 yıl sürer04 Mayıs 2021 Salı 21:18
  • İşin şakası bitti: Dogecoin artık Ford ve Twitter’dan bile değerli04 Mayıs 2021 Salı 21:07
  • Uçakta doğum: Şansına, yolcular arasında doktor ve hemşire vardı04 Mayıs 2021 Salı 20:05
  • Oğlunu binlerce dolara satıp parasıyla tatile çıktı04 Mayıs 2021 Salı 16:48
  • Aşı kampanyası: Bir ‘şat’ aşıya bir ‘şat’ içki03 Mayıs 2021 Pazartesi 21:31
  • Dedikodunun sosyal bağları güçlendirdiği ortaya çıktı03 Mayıs 2021 Pazartesi 20:19
  • Uluslararası Finans Enstitüsü: TL'nin dolar karşısında 'adil değerini' 9,50 olarak değiştiriyoruz03 Mayıs 2021 Pazartesi 19:40
  • Macaristan'da aşı yaptıranlar, 'bağışıklık kartı' ile restoran, kafe ve sinemalara dönebilecek02 Mayıs 2021 Pazar 20:01
  • Sürücülerin yüzde 18'i elektrikli araçlarını bırakıp yakıtlı otomotivleri tercih ediyor02 Mayıs 2021 Pazar 19:45
  • Venezuela'da asgari ücrete yüzde 300 zam: Aylık gelir 5 TL'den 20 TL'ye çıktı02 Mayıs 2021 Pazar 19:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti