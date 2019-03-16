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Yeni Zelanda saldırganı geçmişte bir süre Türkiye’deymiş

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Yeni Zelanda’da cami saldırısını gerçekleştiren kişinin geçmişte bir süre Türkiye’de olduğu belirlendi.
Yeni Zelanda saldırganı geçmişte bir süre Türkiye’deymiş

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde El Nur ve Linwood camilerine cuma namazı sırasında giren kişilerin ateş açması sonucu ilk belirlemelere göre 49 kişi ölmüş, 11’i ağır 39 kişi de yaralanmıştı.

Reuters’ın haberine göre, saldırganın Türkiye bağlantıları araştırılıyor.

TRT World’ün haberine göre saldırgan 17-20 Mart 2016 ile 13 Eylül 2016’da Türkiye’deydi.

Yetkililerin, Tarrant’ın ikinci gelişinde 43 gün kalması nedeniyle olası bir terör ya da suikast operasyonu gerçekleştirmek için burada bulunmuş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu bildirildi.

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