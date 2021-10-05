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Yeni Zelanda’da aşı sertifikası dönemi

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Yeni Zelanda'da aşı sertifikası dönemi başlıyor. Bakanlar Kurulu, Delta varyantına karşı sertifika kullanımını kabul etti.
Yeni Zelanda’da aşı sertifikası dönemi

Yeni Zelanda'da aşı sertifikası dönemi başlıyor. Bakanlar Kurulu, Delta varyantına karşı sertifika kullanımını kabul etti.

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, Başbakan Jacinda Ardern, Yeni Zelandalıların COVID-19 aşısını yaptırdıklarını kanıtlayacak aşı sertifikasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sertifikaların, müzik festivalleri gibi büyük etkinliklerde isteneceğini ifade eden Başbakan Ardern, "Onları (aşı sertifikalarını) şu anda yüksek risk olarak kabul edilen ortamlardaki riskleri azaltmak için bir araç olarak kullanacağız." dedi.

"Lütfen aşı olun, yaz yaklaştı"

Yeni Zelandalıların "aşı pasaportu" anlamına da gelen ve QR kodlu dijital COVID-19 aşı sertifikasını gelecek aydan itibaren kullanmaya başlayacağını açıklayan Ardern, "Lütfen şimdi aşı olun, yaz yaklaştı. O yüzden tam (çift doz) aşı olun, virüsten tam korunmak ve sevdiğiniz şeyleri yapmak için aralıkta değil bu ay aşı olmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yeni uygulamanın nasıl çalışacağı konusunda yakında daha detaylı açıklama yapacaklarını belirten Ardern, aşı sertifikalarını sağlık hizmetleri ve süpermarketler gibi yerlerde kullanmayı düşünmediklerini söyledi.

Son 1 günde 26 vaka

COVID-19’a karşı mücadelede en başarılı ülkeler arasında gösterilen Yeni Zelanda’da, son 24 saatte ikisi yurt dışından ülkeye dönenler arasından olmak üzere 26 kişiye daha COVID-19 teşhisi konuldu.

Ülkedeki toplam 308 aktif vakadan 27’sinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 4 bin 408 COVID-19 vakası kaydedilirken virüse yakalananlardan 27’si hayatını kaybetti.

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