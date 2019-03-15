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Yeni Zelanda'da Cuma Namazı sırasında camiye saldırı: "Önemli sayıda can kaybı var"

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Yeni Zelanda Polisi, Christchurch kentinde iki camiye Cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırıda, "önemli sayıda can kaybının" olduğunu duyurdu.
Yeni Zelanda'da Cuma Namazı sırasında camiye saldırı: "Önemli sayıda can kaybı var"

Emniyet Genel Müdürü Mike Bush, El Nur ve Linwood camilerini hedef alan saldırıların ardından, biri kadın dört kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Bush, "önemli sayıda" can kaybı olduğunu söylerken, şüphelilerin araçlarında el yapımı bomba olduğundan şüphelenilen düzenekler bulunduğunu ve ve askerlerin bunları etkisiz hale getirdiğini söyledi.

Yeni Zelanda medyası, saldırıda 9 ila 27 kişinin öldüğünü bildiriyor. Ancak bu bilgi henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.

Yetkililer, ülkedeki bütün camilere güvenlik gerekçesiyle kapalı kalmaları çağrısı yaptı.

Bu arada, şüphelinin saldırı anını sosyal medyadan canlı yayınladığı belirtiliyor.

Yeni Zelanda Polisi görüntülerin paylaşılmamasını istedi.

Yeni Zelanda Polisi'nin Twitter mesajında "Christchurch'teki saldırıyla ilgili çok üzücü görüntülerin internette olduğunun farkındayız. Bu linkin paylaşılmaması çağrısında bulunuyoruz ve mevcut görüntülerin kaldırılmasına çalışıyoruz." denildi.

AFP Haber ajansı, görüntülerde yüzü traşlı, beyaz bir adamın aracını camiye doğru sürerken, daha sonra da içeri girip ateş ederken görüldüğünü bildirdi.

Saldırganın kullandığı bir Twitter hesabında da, saldırıyı neden düzenlediğini anlatan ırkçı bir manifesto yayımlandığı kaydedildi.

Avusturalya Başbakanı Scott Morrison yakalanan dört kişiden birinin Avustralya vatandaşı olduğunu söyledi ve bu kişiyi "aşırı sağcı terörist" diye tanımladı.

Nur Camisi'ndeki görgü tanıkları, saldırgandan kaçıp, canlarını kurtarmaya çalıştıklarını anlattı.

New Zealand Herald gazetesine konuşan Mohan İbrahim de "İçeride arkadaşlarım var. Aradım ama çoğundan haber alamadım. Canlarından endişe ediyorum" dedi.

Bir görgü tanığı da askeri üniforma giyen saldırganın "beyaz ve 30 ila 40 yaşlarında olduğunu" belirtti.

Bangladeş kriket takımı camiye gidiyordu

Cuma Namazı için camiye giden Bangladeş Kriket Milli Takımı'nın da saldırı sırasında olay yerinde bulunduğu bildirildi. Takımın kondisyon antrenörü Mario Vallavarayen "Otobüstelerdi ve saldırı başladığında araç yanaşmaya çalışıyordu. Sarsılmış haldeler ama iyiler." dedi.

Yetkililer, binlerce çocuğun iklim değişikliğine karşı eylem yaptığı Katedral Meydanı'nı da boşalttı.

Başbakan Jacinda Ardern, olayla ilgili ayrıntıların henüz netleşmediğini söyledi. Ardern "Ancak size şunu söyleyebilirim. Bu, Yeni Zelanda'nın en karanlık günlerinden biri olacak." dedi.

2013'te yapılan nüfus sayımına göre Müslümanlar Yeni Zelanda nüfusunun yüzde 1'inden biraz fazlasını oluşturuyor.

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