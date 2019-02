Yeni Zelanda'da fok dışkısında tatil fotoğrafları olan harici bellek bulundu

Dondurulan dışkının, inceleme için çözülmeden önce bir yıldan fazla beklediği açıklandı.

Uzmanlar, Yeni Zelanda sularındaki fokların sağlık durumunu ve beslenme alışkanlıklarını incelemek için dışkılarını topluyor.

Dışkıda bulunan harici belleğin çalışır halde olduğu ve içinde deniz aslanları fotoğraflarıyla, bebeğiyle oynayan bir annenin videosunun bulunduğu belirtildi.

Dışkı numunesinin bir veteriner tarafından, Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Invercargill'de bulunan Oreti Sahili'nde, hasta görünen bir leopar fokundan alındığı kaydedildi.

Ulusal Deniz ve Atmosfer Araştırmaları Enstitüsü'nün (NIWA) internet sitesinde "nereden geldiği düşünüldüğünde" cihazın gayet iyi durumda olduğu söylendi.

Araştırmacılar, harici belleğin içinde ne olduğuna bakmadan önce birkaç hafta kurumaya bıraktı. Ancak dışkıda harici bellek bulunmasının kaygı yarattığı vurgulandı.

@niwa_nz tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin

NIWA@niwa_nz

NIWA is searching for the owner of a USB stick found in the poo of a leopard seal…

Recognise this video? Scientists analysing the scat of leopard seals have come across an unexpected discovery – a USB stick full of photos & still in working order! http://ow.ly/tBcR30nA3Tm

6.225

05:27 - 5 Şub 2019