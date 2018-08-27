Yeni Zelanda’da kıyaya vurmuş dev mürekkep balığı bulundu

Dalgıç olan Daniel, Jack ve Matthew Aplin kardeşler, Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'un güneyindeki kıyı şeridinde yüzmek için bir yer ararken, dev kolları olan beyaz bir yaratık fark ettiler. Yerel haber ajanslarından NewstalkZB'a konuşan Daniel Alpin, " Kardeşim onu işaret ederek orada ne var dedi. Bunun üzerine hemen yanına giderek dev canlıyı çevirdik ve mürekkep balığı olduğunu söyledim" dedi.

Kardeşlerden biri dev yaratık hakkında, "Başının üstünde bir çizik vardı ama daha hafif, küçücük, onu öldüren şeyin bu olduğunu düşünmüyorum" yorumunda bulundu.

Alpin kardeşler ayrıca, dev mürekkep balığının bazı kollarının yaklaşık 5 metre uzunluğunda olduğu dile getirdiler.

Dev balığın ölüm nedeni tam olarak bilinmiyor.