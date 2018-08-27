  • BIST 90.888
  • Altın 242,441
  • Dolar 6,2553
  • Euro 7,2638
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

Yeni Zelanda’da kıyaya vurmuş dev mürekkep balığı bulundu

»
Yeni Zelanda’nın başkenti Wellington’da karaya vurmuş halde olan dev mürekkep balığı bulundu. Dev balığın sosyal medyaya yüklenen fotoğrafları büyük ilgi gördü.
Yeni Zelanda’da kıyaya vurmuş dev mürekkep balığı bulundu

Dalgıç olan Daniel, Jack ve Matthew Aplin kardeşler, Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'un güneyindeki kıyı şeridinde yüzmek için bir yer ararken, dev kolları olan beyaz bir yaratık fark ettiler. Yerel haber ajanslarından NewstalkZB'a konuşan Daniel Alpin, " Kardeşim onu işaret ederek orada ne var dedi. Bunun üzerine hemen yanına giderek dev canlıyı çevirdik ve mürekkep balığı olduğunu söyledim" dedi.

 

Kardeşlerden biri dev yaratık hakkında, "Başının üstünde bir çizik vardı ama daha hafif, küçücük, onu öldüren şeyin bu olduğunu düşünmüyorum" yorumunda bulundu.

Alpin kardeşler ayrıca, dev mürekkep balığının bazı kollarının yaklaşık 5 metre uzunluğunda olduğu dile getirdiler.

 

Dev balığın ölüm nedeni tam olarak bilinmiyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Game of Throne hayranları üzülecek27 Ağustos 2018 Pazartesi 09:30
  • Otomobil Tutkunlarını Buluşturan Müze… 25 Ağustos 2018 Cumartesi 19:04
  • Sümer dönemi tabletinde tarihin ilk tüketici şikayeti mektubu25 Ağustos 2018 Cumartesi 17:00
  • Ustasından tava ciğeri tarifi23 Ağustos 2018 Perşembe 15:04
  • Düğün fotoğrafçılarının gözünden 7 boşanma işareti23 Ağustos 2018 Perşembe 13:02
  • Bebekler Neden Gece Boyu Uyumazlar?22 Ağustos 2018 Çarşamba 14:38
  • Down sendromlu model, uluslararası güzellik yarışmasını kazandı21 Ağustos 2018 Salı 16:43
  • Büyük Afrikalı'nın karışık sicili21 Ağustos 2018 Salı 11:30
  • "ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar"20 Ağustos 2018 Pazartesi 15:59
  • İsveç'te inekler çıplaklar plajına girebilecek20 Ağustos 2018 Pazartesi 11:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti