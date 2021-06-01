Yeni Zelanda'da Meydana Gelen Selde Tarım Alanları Zarar Gördü

Yeni Zelanda'nın Canterbury bölgesinde sağanak yağışın neden olduğu sel, tarım alanlarına zarar verdi.

Ülkede dün etkili olan selin tarım alanlarını vurduğu, Ashburton kasabasındaki büyük bir köprünün de yıkıldığı tespit edildi.



Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern konuya ilişkin yaptığı açıklamada, önceliklerinin ulaşım hatlarını tekrar çalışır hale getirmek olduğunu söyledi.



Çiftçilerin ciddi oranda ürün kaybına uğradığını ve tarlalarında su birikintilerinin oluştuğunu belirten Ardern, çiftçileri destekleyeceklerini ve yapacak çok işleri olduğunu ifade etti.



Canterbury bölgesinde kuvvetli yağışın neden olduğu sel felaketi nedeniyle dün yüzlerce kişi evlerinden tahliye edilmişti.



Yeni Zelanda yetkilileri, 40 santimetre yüksekliği bulan su seviyesi nedeniyle bölgede olağanüstü hal ilan edildiğini, ordunun da katıldığı tahliye çalışmalarında 50’den fazla kişinin askeri helikopterle kurtarıldığını açıklamıştı.