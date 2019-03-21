Yeni Zelanda’da saldırı tüfekleri ve yarı otomatik silahlar yasaklandı

Başbakan Jacinda Ardern, polis bakanı Stuart Nash’le düzenlediği basın toplantısında silah yasasındaki değişiklileri anlattı.

Başbakan, Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırılarından 72 saat sonra bir araya gelerek yasayı değiştirmeyi kabul ettiklerini kaydetti.

Ardern, “Şimdi de bu saldırıdan altı gün sonra, tüm askeri stil yarı otomatikleri silahları ve Yeni Zelanda’daki saldırı tüfeklerini yasakladığımızı ilan ediyoruz” dedi.

Saldırıda 50 kişi hayatını kaybetmişti. Çifte saldırıda otomatik silahların kullanıldığı görülmüştü.

Yeni yasayla birlikte yasak kapsamına giren silahlar devlete teslim edilecek. Bunu yapmayanlara üç yıla kadar hapis ya da 4 bin dolara kadar para cezası verilebilecek.