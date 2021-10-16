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Yeni Zelanda’da tekne alabora oldu, 3 kişi hayatını kaybetti

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Yeni Zelanda’nın en büyük kenti Auckland’da yer alan Manukau Limanı yakınlarındaki bir teknenin alabora olması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Yeni Zelanda’da tekne alabora oldu, 3 kişi hayatını kaybetti

Yeni Zelanda’nın en büyük kenti Auckland’da yer alan Manukau Limanı yakınlarındaki bir teknenin alabora olması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Manukau Limanı yakınlarında denize açılan ve içinde kimlikleri açıklanmayan 4 kişinin bulunduğu tekne, bugün öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu.

Westpac kurtarma helikopteri, sahil güvenlik ve deniz polisinin müdahale ettiği olayda, teknedeki 3 kişinin cesedine ulaşıldı.

Sudan çıkartılan dördüncü kişinin hastaneye kaldırıldığını bildiren Yeni Zelanda polisi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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