Yeni Zelanda’da tekne alabora oldu, 3 kişi hayatını kaybetti

Yeni Zelanda’nın en büyük kenti Auckland’da yer alan Manukau Limanı yakınlarındaki bir teknenin alabora olması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Manukau Limanı yakınlarında denize açılan ve içinde kimlikleri açıklanmayan 4 kişinin bulunduğu tekne, bugün öğleden sonra henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu.
Westpac kurtarma helikopteri, sahil güvenlik ve deniz polisinin müdahale ettiği olayda, teknedeki 3 kişinin cesedine ulaşıldı.
Sudan çıkartılan dördüncü kişinin hastaneye kaldırıldığını bildiren Yeni Zelanda polisi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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