Yeni Zelanda'da Türk Anıtı

Yeni Zelanda’nın Pukeahu Ulusal Savaş Anıtı Parkı'nda Türk Anıtı açıldı.

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'daki Pukeahu Ulusal Savaş Anıtı Parkı'ndakiTürk Anıtı törenle açıldı.

Törene Yeni Zelanda Kültür ve Miras Bakanı Maggie Barry'nin yanı sıra Gazi İşleri Bakanı David Bennett, Wellington Belediye Başkanı Justin Lester, Türkiye’nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin, siyasi parti temsilcileri, askeri yetkililer ve Türk vatandaşları katıldı.

Barry, törende yaptığı konuşmada, Türk Anıtı’nın açılmasıyla iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendiğini söyledi.

"Anzak geleneği Gelibolu'da doğdu"

Yeni açılan anıtın başkent Wellington'un güneyindeki Tarakena Körfezi'nde yer alan Atatürk Anıtı'nı tamamlayıcı nitelikte olduğunu ifade eden Barry, "Pukeahu Ulusal Savaş Anıtı Parkı'nda Avustralya Anıtı'ndan sonra açılışı yapılan ilk anıtın Türkiye'ye ait olması isabetlidir, zira Anzak geleneği Gelibolu'da doğmuştur. Gelecekte, İngiliz, Amerikan, Belçika ve Fransız anıtları da açılacak." diye konuştu