  • BIST 1.458,860
  • Altın 486,82
  • Dolar 8,4600
  • Euro 9,9000
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

Yeni Zelanda’daki kapanmalar Covid bakanının gafı ile eğlenceli bir hale geldi

» »
Pazar günü bir medya brifinginde Bakan Chris Hipkins, Yeni Zelandalıları artan corona virüsü vakası konusunda bilgilendirirken insanları dışarı çıktıklarında bacaklarını açarak sosyal mesafeye çağırdı.
Yeni Zelanda’daki kapanmalar Covid bakanının gafı ile eğlenceli bir hale geldi

Pazar günü bir medya brifinginde Bakan Chris Hipkins, Yeni Zelandalıları artan corona virüsü vakası konusunda bilgilendirirken insanları dışarı çıktıklarında bacaklarını açarak sosyal mesafeye çağırdı.

“Yoğun bölgelerdeki insanlar dışarı çıktıklarında çevreleri başka insanlarla çevriliyken bacaklarını açması büyük bir zorluk” dedi.

Konuşma sırasında Hipkins’in yanında duran Dr Ashley Bloomfield ise bakanın gafı karşısında gülümseyip kaşlarını kaldırdı.


Yeni Zelanda şu anda Delta salgını nedeniyle yeniden kapanmaya gitti.

Hipkins daha sonra hatasını fark ettiğinde, gidip bacaklarını uzatacağını ve medyanın onunla eğlenmesini izleyeceğini söyledi.

Hipkins’in bu ufak gafı kapanma sırasında Yeni Zelandılar için eğlence konusu oldu. Sosyal medyada kısa sürede #spreadyourlegs hashtag’ini benimseyerek eğlenceli tweet ve videolar paylaşılmaya başlandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Macron’un Afganistan açıklamalarına tepki olarak Fransız askerlerinin eski görüntüleri gündem oldu21 Ağustos 2021 Cumartesi 21:04
  • Almanya Dışişleri Bakanı Maas’tan NATO eleştirisi21 Ağustos 2021 Cumartesi 18:59
  • Gürcistan’dan Türkiye’ye ‘Afganistan’ teşekkürü21 Ağustos 2021 Cumartesi 18:32
  • Başına 5 milyon dolar ödül konmuştu… Kabil’de ortaya çıktı21 Ağustos 2021 Cumartesi 17:30
  • Ursula Von Der Leyen: Taliban ile siyasi temasımız yok, Taliban'ı tanımıyoruz21 Ağustos 2021 Cumartesi 16:36
  • Diplomasinin zirvesinde telefonu çaldı21 Ağustos 2021 Cumartesi 15:02
  • UNICEF: 1 milyar çocuk tehdit altında21 Ağustos 2021 Cumartesi 14:29
  • Fransa'da son 1 günde 22 bin 319 vaka21 Ağustos 2021 Cumartesi 14:01
  • ABD, tahliyeler için Ramstein hava üssünü kullanacak21 Ağustos 2021 Cumartesi 13:02
  • Merkel’in oyuncakları kapış kapış gidiyor20 Ağustos 2021 Cuma 10:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti