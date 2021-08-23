Yeni Zelanda’daki kapanmalar Covid bakanının gafı ile eğlenceli bir hale geldi

Pazar günü bir medya brifinginde Bakan Chris Hipkins, Yeni Zelandalıları artan corona virüsü vakası konusunda bilgilendirirken insanları dışarı çıktıklarında bacaklarını açarak sosyal mesafeye çağırdı.
“Yoğun bölgelerdeki insanlar dışarı çıktıklarında çevreleri başka insanlarla çevriliyken bacaklarını açması büyük bir zorluk” dedi.
Konuşma sırasında Hipkins’in yanında duran Dr Ashley Bloomfield ise bakanın gafı karşısında gülümseyip kaşlarını kaldırdı.
Yeni Zelanda şu anda Delta salgını nedeniyle yeniden kapanmaya gitti.
Hipkins daha sonra hatasını fark ettiğinde, gidip bacaklarını uzatacağını ve medyanın onunla eğlenmesini izleyeceğini söyledi.
Hipkins’in bu ufak gafı kapanma sırasında Yeni Zelandılar için eğlence konusu oldu. Sosyal medyada kısa sürede #spreadyourlegs hashtag’ini benimseyerek eğlenceli tweet ve videolar paylaşılmaya başlandı.
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