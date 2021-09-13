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Yeni Zelanda'dan Afganistan'a 3 milyon dolarlık insani yardım

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Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta, Afganistan'a 3 milyon dolarlık insani yardım sağladıklarını açıkladı.
Yeni Zelanda'dan Afganistan'a 3 milyon dolarlık insani yardım

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta, Afganistan'a 3 milyon dolarlık insani yardım sağladıklarını açıkladı.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sayfasından açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Mahuta, yaptıkları insani yardımın, özellikle kadın ve çocuklara ulaştırılmak amacıyla UNICEF'e ve Bileşmiş Milletler (BM) Nüfus Fonu'na verildiğini aktardı.

Mahuta, sağladıkları 3 milyon dolarlık yeni yardımın, 20 Ağustos 2021'de Afganistan'daki Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve BM Mülteci Ajansına ulaştırdıkları 3 milyon dolarlık yardıma ek olduğunu hatırlattı.

"İnsani yardım ve korumayı sağlayan örgütleri desteklemek, her zamankinden daha önemli"

BM'nin tahminlerine göre, Afganistan'da yerinden edilen çeyrek milyon insandan yüzde 80'inin kadın ve çocuklardan oluştuğuna dikkati çeken Mahuta, "Krizin, kadınları ve kızları orantısız şekilde etkilediği Afganistan'da, önemli bir insani yardıma ihtiyaç var. Bugün Afganistan'da kadınların ve kızların karşı karşıya olduğu tehlikeler karşısında, çok ihtiyaç duyulan insani yardım ve korumayı sağlayan örgütleri desteklemek, her zamankinden daha önemli." dedi.

Afganistan'da yaklaşık 20 yıldır görev yapan askeri birliklerini mayıs ayından önce geri çeken Yeni Zelanda, bu ülkedeki vatandaşlarının ve vizesi olan Afganların tahliyesini, Yeni Zelanda Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçaklarıyla 27 Ağustos'ta tamamlamıştı.

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