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Yeni Zelanda'dan bir dayanışma daha: 'Haçlılar' takımı adını değiştiriyor

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Christchurch'te iki camiye düzenlenen saldırıların ardından Müslüman toplulukla örnek bir dayanışma sergileyen Yeni Zelanda'dan bir hamle daha geldi.
Yeni Zelanda'dan bir dayanışma daha: 'Haçlılar' takımı adını değiştiriyor

Ülkenin en büyük rugby takımlarından Crusaders 'Haçlılar' anlamına gelen adını ve logosunu değiştirme kararı aldı.

Merkezi Christchurch'te bulunan 'Crusaders', adlarının Müslüman karşıtı olarak algıladığını bu nedenle de isim ve logo değiştirme kararı aldıklarını duyurdu.

 

Kulüpten yapılan açıklamada, bir araştırma şirketi ile çalışıldığını, yeni isim ve logo konusunda alınacak geri bildirimlerin ardından kesin kararın verileceği belirtildi.

'DOĞRU OLANI YAPMALIYIZ'

Crusaders CEO'su Colin Mansbridge, saldırılarla ilgili, "Bu, topluluğumuzu sarsan ve ön plana çıkan bazı önemli hususları öne çıkaran bir olaydı. Saldırıların ardından ortaya çıkan çekişmeli konulardan biri, rugby ekibimizin adı" ifadelerini kullandı.

"Haçlı ismi, Müslüman topluma çoğu Orta Çağ'da yapılan Haçlı Seferlerini hatırlatıyor" diyen Mansbridge, kendilerini sorguladıklarını ve ‘doğru olanı yapmak istediklerini' belirtti.

Kulübün Başkanı Steve Tew ise, "Kulübün isminin ‘Haçlılar' olmasının Hristiyan ve Müslümanlar arasındaki birlikteliğe katkı sağlamadığı çok açıktır. Statükoyu korumak artık geçerli değil" dedi.

 

BAKAN: SAĞDUYULU BİR HAREKET

Kulübün logosunda kılıç gibi semboller yer alıyor. Maçlar öncesinde de Haçlı Seferleri'ni temsil eden organizasyonlar düzenleniyor. Takımın yılsonuna kadar dini simgelerini ve şövalye imajını tamamen değiştirmesi planlanıyor.

Spor Bakanı Grant Robertson da isim değiştirmenin ‘sağduyulu bir hareket' olduğunu belirtti.

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