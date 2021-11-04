Yeni Zelanda'dan bir ilk: Bankalar artık 'iklim değişikliğine' etkisini açıklamak zorunda

Yeni Zelanda hükümeti kabul ettiği yasayla, ülkedeki banka ve finans kuruluşlarının yaptığı yatırım ve verdiği kredilerle "iklim değişikliği ve küresel ısınmaya ne kadar etki ettiğini" açıklama zorunluluğu getirdi.

Yeni Zelanda hükümeti kabul ettiği yasayla, ülkedeki banka ve finans kuruluşlarının yaptığı yatırım ve verdiği kredilerle "iklim değişikliği ve küresel ısınmaya ne kadar etki ettiğini" açıklama zorunluluğu getirdi.

Geçtiğimiz hafta perşembe günü kabul edilen yasayla Yeni Zelanda, çevre sorunları ve bankacılık sistemi arasındaki ilişkiyi şeffaf hale getiren ilk ülke oldu.

Buna göre ülkede faaliyet gösteren yerli ve yabancı en az 620 milyon euro (1 milyar Yeni Zelanda doları) nakit ya da taşınmaz değere sahip her banka, finans kuruluşu ya da sigorta şirketi yeni yasaya uymak zorunda olacak.