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Yeni Zelanda'dan gelecek nesiller için sigarayı yasaklama planı

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Yeni Zelanda'da, önümüzdeki yıl çıkması beklenen yasaya göre, 2008'den sonra doğanlar için sigara ve tütün ürünlerinin kullanımı yasaklanacak.
Yeni Zelanda'dan gelecek nesiller için sigarayı yasaklama planı

Yeni Zelanda'da, önümüzdeki yıl çıkması beklenen yasaya göre, 2008'den sonra doğanlar için sigara ve tütün ürünlerinin kullanımı yasaklanacak.

Söz konusu karar, Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Bakan Ayesha Verall, "Gençlerin sigaraya hiç başlamamasını sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Ülkedeki sağlık yetkilileri, bugün açıklanan, tütüne erişimi azaltacak ve sigaralardaki nikotin seviyelerini kısıtlayacak reformları memnuniyetle karşıladı.

Yeni Zelanda, ülkedeki sigara içme oranını 2025 yılına kadar yüzde 5'e kadar düşürmeyi ve sonrasında tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Şu anda Yeni Zelandalı yetişkinlerin neredeyse yüzde 13'ü sigara içiyor. Yaklaşık 10 yıl önce bu oran, yüzde 18 seviyesindeydi.

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