  • BIST 104.290
  • Altın 229,622
  • Dolar 5,4689
  • Euro 6,2118
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Yeni Zelandalılar silahlarını polise teslim etmeye başladı

» »
Yeni Zelanda'da geçen hafta Cuma günü 50 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırılarından sonra bazı kişiler, silahlarını polise teslim etmeye başladı.
Yeni Zelandalılar silahlarını polise teslim etmeye başladı

Polise göre, Salı gecesinden itibaren ülke genelinde 37 kişi silahlarını teslim etti. Christchurch kentindeki saldırının ardından ülkedeki bireysel silahlanma yasaları tartışılmaya başlanmıştı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in birkaç gün içinde silah yasasında yapılacak değişiklikleri açıklaması bekleniyor. Bu kapsamda yarı otomatik silahlara yasak getirilebileceği belirtiliyor.

Ardern, halka silahlarını polise teslim etmesi çağrısında bulundu ve yeni silah alacakların yasaların netleşmesini beklemesini istedi.

Yeni Zelanda polisinin açıklamasında ise, artırılan güvenlik önlemleri nedeniyle silahların kamusal alanda taşınmasının bir yanlış anlamaya yol açmaması için silah bırakacakların bunu önceden polise haber vermesi tavsiyesinde bulunuldu.

Jacinda Ardern Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkedeki bireysel silahlanma yasalarının gözden geçirileceğini açıkladı.

"Silahsız da yaşayabiliriz"

Masterton kentinde 20 hektarlık bir koyun ve sığır çiftliği bulunan John Hart adlı bir kişi yarı otomatik silahını polise teslim ederken "Silah bulundurmak bazı açılardan iyi ancak çok tehlikeli. Benim rahatım mı, başka insanların hayatını tehlikeye atmamak mı önemli? Bu kıyas kaldırmaz. Yarı otomatik silahımızın olmamasıyla baş edebiliriz. Ama insanların canından olmasını kaldıramayız" dedi.

Fish and Game NZ adlı avcılık örgütü de askeri tip yarı otomatik silahların yasaklanması ve daha düşük kapasiteli silahların yasa dışı olarak askeri tip silahlara dönüştürülmesinin engellenmesi için gelişmiş şarjörlerin satışının sınırlanmasına destek belirtti.

Kurumun Başkanı Martin Taylor "Kimsenin bu tür silahlara ihtiyacı yok. Bu silahlar tek bir şey için; insanları öldürmek için geliştirilmiştir" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sahile vuran balinanın midesinden 40 kilo naylon torba çıktı18 Mart 2019 Pazartesi 22:27
  • İnsan Yellenmesi ve Geğirmesi Küresel Isınmaya Katkı Sağlıyor Mu?18 Mart 2019 Pazartesi 15:15
  • 50 yıl önce spermi dondurulan koç baba oldu18 Mart 2019 Pazartesi 11:34
  • Teknik Komite Mağusa’da iki anıtı daha restore etti18 Mart 2019 Pazartesi 11:13
  • Tek kullanımlık plastik ürünler 2030 kadar azaltılacak16 Mart 2019 Cumartesi 21:38
  • Dünya'ya En Yakın Gezegen Hangisi? Cevap Tüm Bildiklerinizi Unutturacak16 Mart 2019 Cumartesi 20:00
  • Yazımı Sıklıkla Karıştırılan 29 Sözcük ve Doğru Yazımları16 Mart 2019 Cumartesi 18:55
  • Bilim İnsanları, Tüm Sesi Engelleyen Bir Materyal Üretti (Video)15 Mart 2019 Cuma 21:22
  • Einstein’in 'Ölümcül Kusur' Dediği Sorunu Bilim Dünyası Neden Gözardı Etti?15 Mart 2019 Cuma 20:18
  • Soğuk kış günlerinde evde yapılacak 21 şey15 Mart 2019 Cuma 16:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti