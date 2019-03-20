Yeni Zelandalılar silahlarını polise teslim etmeye başladı

Polise göre, Salı gecesinden itibaren ülke genelinde 37 kişi silahlarını teslim etti. Christchurch kentindeki saldırının ardından ülkedeki bireysel silahlanma yasaları tartışılmaya başlanmıştı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in birkaç gün içinde silah yasasında yapılacak değişiklikleri açıklaması bekleniyor. Bu kapsamda yarı otomatik silahlara yasak getirilebileceği belirtiliyor.

Ardern, halka silahlarını polise teslim etmesi çağrısında bulundu ve yeni silah alacakların yasaların netleşmesini beklemesini istedi.

Yeni Zelanda polisinin açıklamasında ise, artırılan güvenlik önlemleri nedeniyle silahların kamusal alanda taşınmasının bir yanlış anlamaya yol açmaması için silah bırakacakların bunu önceden polise haber vermesi tavsiyesinde bulunuldu.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkedeki bireysel silahlanma yasalarının gözden geçirileceğini açıkladı.

"Silahsız da yaşayabiliriz"

Masterton kentinde 20 hektarlık bir koyun ve sığır çiftliği bulunan John Hart adlı bir kişi yarı otomatik silahını polise teslim ederken "Silah bulundurmak bazı açılardan iyi ancak çok tehlikeli. Benim rahatım mı, başka insanların hayatını tehlikeye atmamak mı önemli? Bu kıyas kaldırmaz. Yarı otomatik silahımızın olmamasıyla baş edebiliriz. Ama insanların canından olmasını kaldıramayız" dedi.

Fish and Game NZ adlı avcılık örgütü de askeri tip yarı otomatik silahların yasaklanması ve daha düşük kapasiteli silahların yasa dışı olarak askeri tip silahlara dönüştürülmesinin engellenmesi için gelişmiş şarjörlerin satışının sınırlanmasına destek belirtti.

Kurumun Başkanı Martin Taylor "Kimsenin bu tür silahlara ihtiyacı yok. Bu silahlar tek bir şey için; insanları öldürmek için geliştirilmiştir" dedi.