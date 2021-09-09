  • BIST 1.435,940
  • Altın 489,82
  • Dolar 8,4450
  • Euro 9,9600
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Yeni Zelanda'nın İspanya'dan aldığı aşılar yola çıktı

» »
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yaptıkları anlaşma kapsamında satın aldıkları 250 bin dozdan fazla Pfizer-BioNTech’in koronavirüs aşısının İspanya’dan yola çıktığını açıkladı.
Yeni Zelanda'nın İspanya'dan aldığı aşılar yola çıktı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yaptıkları anlaşma kapsamında satın aldıkları 250 bin dozdan fazla Pfizer-BioNTech’in koronavirüs aşısının İspanya’dan yola çıktığını açıkladı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda  Ardern, iki ülke arasında varılan anlaşma uyarınca İspanya’dan yola çıkan yaklaşık çeyrek milyon dozdan fazla COVİD-19 aşısının yarın sabah Yeni Zelanda’da olacağını söyledi.

İspanya’dan gelen aşıların Yeni Zelanda’nın en büyük kenti ve vaka sayılarının en fazla görüldüğü Auckland’a ulaştığında ülkenin aşı programını hızlandıracağını vurgulayan Başbakan Ardern, "Aşılamada planladığımızın çok ilerisinde bulunuyoruz ve bu ek aşılar, aşılama programımızı hızlandırmaya devam edebilmemizi sağlayacak" ifadesini kullandı.

Sınırlar 2022 de açılacak

Ardern eylül ayı boyunca ellerinde olmak üzere Pfizer-BioNTech’den sipariş ettikleri 1,8 milyon dozluk aşıların da gelmesiyle birlikte aşılama hedeflerine ulaşacaklarını hatırlattı.

Yeni Zelanda, aşılama oranlarının istenilen düzeye ulaşması durumunda, kapalı olan ülke sınırlarını 2022 yılının ilk aylarında açmayı planlıyor.

Virüsle mücadelede en başarılı ülkelerden biri

Resmi verilere göre, ülkede ilk doz COVID-19 aşısı olanların oranı yüzde 62.5, ikinci dozu da yaptıranların oranıysa yüzde 32.2.

COVID-19’a karşı mücadelede en başarılı ülkeler arasında gösterilen ülkede, virüse yakalanan toplam 3 bin 847 Yeni Zelandalıdan 27’si hayatını kaybetti.

Halen 625 aktif vakanın bulunduğu Yeni Zelanda’da, 32 kişinin tedavileri hastanede devam ediyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alman yargısı: Sinovac aşısı olanlara seyahat kısıtlaması hukuki07 Eylül 2021 Salı 19:33
  • Eski başbakan, zengin ülkeleri Covid aşısı için bağış yapmaya çağırdı07 Eylül 2021 Salı 12:52
  • Berlin’den Moskova’ya siber saldırı uyarısı07 Eylül 2021 Salı 09:02
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (7 Eylül 2021)07 Eylül 2021 Salı 08:37
  • Merkel: Taliban'la tahliyeler konusunda müzakere edeceğiz06 Eylül 2021 Pazartesi 13:15
  • Alman şirketler hakkında Uygurlarla ilgili suç duyurusu06 Eylül 2021 Pazartesi 12:55
  • Almanya’da fabrika siparişlerinde rekor artış06 Eylül 2021 Pazartesi 12:54
  • Almanya 100 milyon doz aşı bağışlayacak06 Eylül 2021 Pazartesi 12:48
  • Türkiye'den AB’ye yasa dışı göçte artış06 Eylül 2021 Pazartesi 12:47
  • Yunanistan panikledi: Sınırımıza 1 milyon Afgan yığılacak06 Eylül 2021 Pazartesi 12:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti