  • BIST 2.001,06
  • Altın 779.42098
  • Dolar 13.5395
  • Euro 15.3073
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Yeni Zelanda’yı karıştıran olay: Din adamları tacizle suçlanıyor

» »
Yeni Zelanda Katolik Kilisesi, kilise içinde gerçekleştiği bildirilen taciz iddialarının büyüklüğünün ilk kez yürütülen kapsamlı araştırmalardan sonra tespit edildiğini açıkladı.
Yeni Zelanda’yı karıştıran olay: Din adamları tacizle suçlanıyor

Yeni Zelanda Katolik Kilisesi, kilise içinde gerçekleştiği bildirilen taciz iddialarının büyüklüğünün ilk kez yürütülen kapsamlı araştırmalardan sonra tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre; 1950’den bu yana Katolik din adamlarına, rahibelere ve kilisede görevli ama meslekten olmayan kişilere karşı 1122 kişi tarafından toplamda 1680 taciz ihbarı yapıldığı ve bu iddiaların 1350 tanesinin çocukları içerdiği ifade edildi. Din adamlarını içeren taciz iddialarının yüzde 14 olduğu vurgulandı.

TACİZ SUÇLAMALARININ YARISI CİNSEL İÇERİKLİ

Katolik Kilisesi, 428 Katolik cemaati, 370 Katolik okulu ve 67 diğer bakım kurumunun kayıtları üzerinden yürütülen kapsamlı araştırma sonucunda; bildirilen taciz iddialarının neredeyse yarısının cinsel içerikli olduğunu açıkladı.

Rapor doğrultusunda, Katolik piskoposluğunda çalışan din adamlarının yüzde 14’ü, rahipler dahil erkek cemaat üyelerinin yüzde 8’i ve rahibeler dahil kadın cemaat üyelerinin yüzde 3’ünün tacizle suçlandığı ifade edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya'nın Ukrayna'yı olası işgali gıda krizine yol açabilir02 Şubat 2022 Çarşamba 14:51
  • El Pais: ABD ve NATO Rusya'ya silahsızlanma anlaşmaları önerdi02 Şubat 2022 Çarşamba 13:36
  • AİHM'e başvuru süresi kısaldı02 Şubat 2022 Çarşamba 12:02
  • Rusya-Ukrayna gerilimi: Vekillerden Türk bayraklı eylem02 Şubat 2022 Çarşamba 11:09
  • Gürcistan'da rekor vaka artışı02 Şubat 2022 Çarşamba 11:01
  • BM, yapay zeka temelli eşleştirme platformu kurdu01 Şubat 2022 Salı 21:35
  • Polonya, Ukrayna'ya Savunma Desteği Vermeye Hazır01 Şubat 2022 Salı 20:41
  • Danimarka, Rekor Vaka Sayısına Rağmen Tüm Covid Kısıtlamalarını Kaldırıyor01 Şubat 2022 Salı 20:28
  • İspanya Meclisi, Katolik Kilisesi'nin Çocuklara Cinsel İstismar İddialarını Araştıracak01 Şubat 2022 Salı 17:52
  • Fransız Gazeteci Pascal-Moussellard'a Göre Fransa'da Demokrasi Acı İçinde Kıvranıyor01 Şubat 2022 Salı 17:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti