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Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar Kamp-Der’e neden para verdi?

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Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar Kamp-Der’e neden para verdi?
Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar Kamp-Der’e neden para verdi?

YENİBOĞAZİÇİ BÖLGESİNDE KAÇAK YAPILAR

Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele İmar Planı’nın bir türlü devreye girmemesinden dolayı özellikle Yeniboğaziçi bölgesinde kaçak inşaat faaliyetleri dikkatleri çekmeye devam ediyor. Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’ın Yeniboğaziçi Kamp alanında 12 yıldır “kaçak tesisi” olduğunun ortaya çıkmasından sonra Zurnacılar’ın 22 Mayıs 2020 tarihinde Kamp-Der’e para verdiği de ortaya çıktı. Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’ın Kamp-Der’e yıllık 1200 TL ödeme yaptığı da belgelendi.

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BAŞKANIN DA KAÇAK YAPISI VAR

Özellikle Yeniboğaziçi  Kamp alanındaki kaçak yapılaşma ile ilgili Başkan Mustafa Zurnacılar’ın kendisinin kendine de İHBAR verip vermediği merak konusu oldu.  Mustafa Zurnacılar’ın 23 numaralı alanda ruhsatlandırılmamış kaçak tesisi olduğu da ortaya çıktı. Mustafa Zurnacılar’ın Yeniboğaziçi bölgesinde bir çok kaçak yapıya da göz yumduğu öne sürülüyor. 2 yılı aşkın süredir Yeniboğaziçi Belediye Başkanlığı yapan Mustafa Zurnacılar’ın UBP’ye geçmeye de hazırlandığı ileri sürülüyor.

 

ZURNACILAR SADECE SUSUYOR

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar kendisine sorulan hiç bir soruya yanıt vermiyor.  Zurnacılar özellikle Yeniboğaziçi bölgesindeki kaçak yapılara göz yummakla itham ediliyor.  Bölgede faaliyet gösteren Salamis Otel, Mimoza Otel ve bungolawlar sayesinde, turizm bölgesine dönüşen bölgenin, birçok yabancı iş adamının dikkatini çektiği öne sürülüyor. Bir süre önce Bölgeyi ziyaret ederek, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ile kamp alanı etrafında incelemelerde bulunan TC Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin ziyaretinden sonra, kamp alanının AKP’ye yakın Türkiyeli bir iş adamına verilmek istendiği ve bu nedenle de incelemelerde bulunulduğu iddia edildi.

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