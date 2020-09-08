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Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Zurnacılar’ın kaçak yapısı var

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Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Zurnacılar’ın kaçak yapısı var
Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Zurnacılar’ın kaçak yapısı var

Yeniboğaziçi’nde kaçak yapılar!

Yeniboğaziçi bölgesinde bulunan kaçık yapılaşma dikkat çekmeye devam ediyor. Yeniboğaziçi Belediyesi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamada Yeniboğaziçi bölgesinde kaçak yapılaşma olduğu belirtildi.

Detay Gazetesi, Yeniboğaziçi bölgesini mercek altına aldı. Son dönemlerde gündemde olan Yeniboğaziçi bölgesinde Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’ın da kaçak yapısı olduğu ortaya çıktı.

 

ZURNACILAR’IN KAÇAK YAPISI VAR

Zurnacılar’ın kaçak yapısının 12 yıldır aynı yerde olduğu da ortaya çıktı. Kaçak olduğu söylenen bölgede yıllardır neden mahkeme süreci işletilmediği de böylece ortaya çıkmış oldu.

 

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustaf Zurnacılar kaçak yapı ve işletme izni olmadığı söylediği KAMP-DER’e kaçak yapısı için aidat ödedi mi? Böyle bir ödeme var ise yasal mı? Böyle bir ödeme ne zaman yapıldı? Zurnacılar Kamp-DER’e ne kadar para verdi?

Böyle bir ödeme yapıldıysa Zurnacılar Belediye Başkanlığı makamından istifa etmeyi düşünüyor mu?

Yeniboğaziçi bölgesindeki kaçak yapılaşmanın Planlama İnşaat Dairesi’nin de dikkatine getirileceği de öğrenildi.

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