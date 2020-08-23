Yeniboğaziçi Belediyesi açıklama yaptı ama su konusunda sessizliğini korudu!

YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN SALAMİS KAMPİNG TESİSİ İLE İLGİLİ TÜM KAMUOYUNA BİLGİLENDİRME…

Değerli halkımız belediye sınırlarımız içerisinde, Kolimbos Ormanı’nda bulunan Salamis Kamping Alanı ile ilgili yaşanan gelişmelerden dolayı halkımıza konuyla ilgili bilgilendirme yapma ihtiyacı doğmuştur.

1991 yılında Belediyemiz ve Turizm Bakanlığı tarafından kurulan Tesis aslında taşınabilir karavan kamp Tesisiydi. 2006 yılı Nisan ayında belediyeden alınan tesis karavan kamp alanı içerisinde kalanların kurduğu Kamp – Der isimli derneğe çalıştırılması için verilmişti.

Geçen yaklaşık 15 yıla yakın sürede bazı karavancılar bu işi yasalara uygun bir şekilde yapmaya çalışsa da genelde taşınabilir karavan kamp alanının ortadan kalktığı, yerine gelişi güzel çarpık yapılaşmaların her geçen gün arttığı gecekonduyu andıran bir görüntünün yaratıldığı, çevrenin ve doğal yapının yok edildiği görülmektedir. Sürekli yerleşimin her geçen gün arttığı alanda yasal olan hiçbir durum söz konusu değildir.

Hukuki geçerliliği olmayan 10 yıllık çalıştırma protokolü 18 Şubat 2019 tarihinde sona eren Kamp – Der yönetiminin SÖZLEŞMESİZ burayı 1.5 yıldan fazla bir süredir çalıştırmaya devam ettiği görülüyor.

Başta belediye olmak üzere birçok bakanlığın görevlerini yetkisizce, gayrı yasal bir şekilde kullanıyor.

Kolimbos Ormanı ve çevresi 2003 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmişti. Ancak Salamis kamp alanı hızlı bir şekilde betonlaşıp imarlaşmaya devam ediyor. Oysa kamp alanının önünde eşdeğerli mülkleri olan vatandaşlar bu bölgede imar yasağı olduğu için inşaat yapamıyor.

Bütçelerine göre yazlık evlere dönüşen, derme çatma yapılan baraka evlere dönen bu alanda 263 kaçak yapı kirli ve atık sularını kuma vererek önce kendilerinin sonrada burada yaşayan halkın sağlığını tehlikeye atıyor. Bu insanlara bu tavizi veren ise yıllardır Kamp – Der yönetimini elinde tutan bazı yöneticilerdir.

Usulsüz, kaçak ve izinsiz şekilde yapılan yapılaşmalar ve diğer yasal olmayan uygulamalar hakkında tüm ilgili bakanlıklarında yazılı ve resmi görüşleri olmasına rağmen 15 yıldır buraya müdahale edilmemesi devletimiz açısından düşündürücüdür.

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan kamp alanı niteliği itibariyle kamu malı olup, kimsenin daimi tasarruf ve mülkiyetinde değildir. İstemleri doğrultusunda tüm vatandaşlarımıza hizmet vermesi gereken kamp alanı kaçak yapılaşmalar nedeniyle belli şahıslara menfaat sağlamaktadır. Buda anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu durum tarafımızdan kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir.

Sağlıksız çevre şartlarında oluşturulan, yasa dışı yerleşim yeri nedeniyle kamu düzenini bozmaktan sorumlu olan Kamp – Der in bu tavrı kabul edilebilir değildir.

Yeniboğaziçi Beldesi doğal değerleriyle uluslararası bir kentidir. Ormanları, Denizleri, Tarihi Eserleri ve doğal parklarıyla ülkemizin en önemli turizm merkezlerindendir. Denizlerimizin, doğamızın ve çevremizin temiz kalmasını istiyoruz. Kampçılık çok güzel bir yaşam felsefesidir. Çevremizi yok ederek, doğal yapıya zarar vererek kampçılık yapılmaz.

Belediye yetkililerimiz ve hukukçularımız 2 yıldır Kamp - Der yönetimi ve hukukçuları ile iyi niyetli ve diyalog yoluyla çözmeye çalıştığı kamp alanı ile ilgili sorunların Kamp - Der yönetiminin birkaç yöneticisinin kişisel tavrı ve beklentileri nedeniyle aşılamaması ayrıca 2 yıldır belediye ile yapılan görüşme ve kamp alanının geleceği ile ilgili çalışmaların Kamp - Der üyerine bilgilendirme yönünde aktarılmaması nedeniyle görüşmeler belediyemiz tarafından sonlandırılmıştır.

Yeniboğaziçi Belediyesi olarak amacımız Salamis Kamping tesisini amacına uygun hale getirmek ve yasal olmayan tüm uygulamaları ortadan kaldırarak yasal mevzuata uydurmaktır.

Bu nedenle yasaların bize verdiği yetki ve sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ederek konuyla ilgili diğer yetkili devler organlarıyla birlikte belediye meclisimizin bu konuda almış olduğu kararlar doğrultusunda gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.

Tüm kamuoyunun bilgisine sunarız…

YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bugün ne olmuştu?

Yeniboğaziçi Belediyesi hudutları içerisinde yer alan KAMP-DER yönetimindeki kamp alanında sorunlar bitmiyor.

Yeniboğaziçi Belediyesinin su vermeyi durduğu kamp alanında salgın hastalık tehlikesi de doğdu.