Yeniboğaziçi Belediyesi ORMAN ALANI'na girişi kapatmaya yetkili mi?

Yeniboğaziçi Belediyesi'nden yapılan açıklamada "orman alanı" olarak bilinen ve halen KAMP-DER tarafından kirası Orman Dairesi'ne ödenen alana giriş çıkışları HUKUKSUZ bir yoldan durdurmayı deneyeceği öğrenildi.

Belediyeden yapılan açıaklamda, Yeniboğaziçi Belediyesi, belediye sınırları içerisinde Kolimbos Ormanı’nda bulunan Salamis Kamping Tesisi alanında hafta içerisinde yapılacak olan yasal işlemlerden dolayı, sürekli ikamet eden veya tesis içerisinde geçici olarak kalan vatandaşların kendilerine ait gıda, özel eşya ve araçlarını alıp tesisten ayrılmaları gerektiğini bildirdi.



Yeniboğaziçi Belediyesinden yapılan duyuruda, ilgili yasaların Belediyeye verdiği yetki ile yapılacak olan yasal işlemlerden sonra kimsenin tesise giremeyeceği, girilmeye çalışılması durumunda da gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı belirtildi.

Yeniboğaziçi Belediyesi'nin resmi olarak duyurusunu yaptığı HUKUKSUZ uygulamanın yürürülüğe girip girmeyeceği is emerak konusu oldu.

TATAR DEVEREYE GİRECEK mİ?

Yeniboğaziçi Bölgesinde bir süredir devam eden kaçak yapılaşma ile ilgili tartışma konusunda Başbakan Ersin Tatar'ın devreye girmesi bekleniyor.

Tartışmanın özellikle o bölgede bulunan UBP'liler arasında da büyük olaylara gebe olduğu öne sürülüyor.

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BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA ZURNACILAR'IN Kamp-DER'e para verdiği de ortaya çıkmıştı.

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