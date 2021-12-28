Yeniboğaziçi Belediyesi’inden Muhteşem  Bir ‘Yeni Yıl Pazarı’

Yeniboğaziçi Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu ‘Yeni Yıl Pazarı’ halktan tam not aldı. Halkın büyük ilgi gösterdiği etkinlikte; Cittaslow (sakin şehir) köy pazarı yöresel ürünlerin satışı, el işleri satışı, hediyelik eşya satışı, taze sebze satışı, çocuklar için atölye çalışması, konserler, DJ performansları, halk dansları gösterisi, yiyecek-içecek satışı, Noel Baba'dan sürpriz hediyeler ve etkinlik boyunca çocuklar için oyun alanları yer aldı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Bakanların ve Milletvekilleri’nin de katıldığı ‘Yeni Yıl Pazarı’na halkın katılımı oldukça yoğundu. Tüm gün süren etkinlikte; çocuklar doyasıya eğlenirken, gelen misafirler ise kurulan santdlarda gönüllerince alışveriş yaptı. Yerel üreticiyi her zaman destekleyerek taktir toplayan Yeniboğaziçi Belediyesi, kurulan bu pazardan hem üreticiler hem gelen misafirler mutlu ayrıldı.

Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun gösterisiyle başlayan etkinlik daha sonra Sidar Karakuş ve orkestrasının muhteşem konseriyle devam etti. Yeniboğaziçi Çocuk Belediyesi’nin Çocuklara yönelik düzenlediği atölye çalışması çocuklara keyifli anlar yaşattı. Etkinlikte ayrıca bölgenin başarılı gençlerinden olan; KKTC, Türkiye ve Dünya Futbol Tenisi Şampiyonu Ayşe Mullacuma’ya ve KKTC Bisiklet Yarışı Elit Şampiyonu Bilal Ceral’a Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar tarafından plaket verildi. Etkinlik gün boyu Dj Metin Togay’ın sahne performansıyla devam etti. Barış Ateşi’nin de yakıldığı Yeni Yıl Pazarı; Kurultay Akbay ve arkadaşlarının müzik ziyafetiyle sona erdi.