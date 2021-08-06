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Yeniboğaziçi Belediyesi'nde 45 Covid-19 vakası mı var? Belediye açıklama yaptı

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Yeniboğaziçi Belediyesi'nde 45 Covid-19 vakası mı var? Belediye açıklama yaptı
Yeniboğaziçi Belediyesi'nde 45 Covid-19 vakası mı var? Belediye açıklama yaptı

İşte açıklama;

Yeniboğaziçi Belediyesi, yerel bir internet haber sitesinin yapmış olduğu 45 belediye personelinin Covid - 19 salgınına yakalandığı iddialarının asılsız olduğunu bildirildi.

Son zamanlarda ülkemizde ve beldemizde artan Covid – 19 vakalarından dolayı halkımızın endişelerini bile bile bu şekilde asılsız haber yapmanın ve tüm insanlarımızı paniğe sevk etmenin çok yanlış bir davranış olduğunu belirten Belediye Başkanımız Mustafa Zurnacılar, bölgede ve belediyemizde hastalığın kontrolüne yönelik gerekli koruma tedbirlerinin alındığını, bu ve benzeri yalan haberlerle ilgili yasal işlemler başlatıldığını, bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesi ve yetkili merciler dışında yapılan açıklamaların dikkate alınmamasını söyledi.

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