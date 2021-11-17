  • BIST 1.698,850
  • Altın 619,87
  • Dolar 10,3647
  • Euro 11,7319
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Yeniboğaziçi Belediyesi'nden Dünya Çocuk Hakları farkındalık etkinliği

» »
Yeniboğaziçi Belediyesi & Yeniboğaziçi Çocuk Belediyesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneği işbirliği ile 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenliyor. 
Yeniboğaziçi Belediyesi'nden Dünya Çocuk Hakları farkındalık etkinliği

Yeniboğaziçi Belediyesi & Yeniboğaziçi Çocuk Belediyesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneği işbirliği ile 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenliyor. 

20 Kasım Cumartesi günü saat 10:00'da Yeniboğaziçi Belediyesi önünden başlayacak etkinlikte farkındalık yürüyüşünün  ardından, Yeniboğaziçi Belediye Parkı'nda Çocuk Hakları Bildirgesi okunarak bildiri dağıtılacak.

Etkinlikte Daha sonra, DAÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Yüksek Lisans öğrencilerinin organizasyonuyla pandemi koşulları gereği bir grup 5-10 yaş arası çocuklara 'Oyun Hakkı' temalı atölye çalışması gerçekleştirilecektir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar, İyi Parti Milletvekili heyetini kabul ederek görüştü17 Kasım 2021 Çarşamba 10:55
  • Lefkoşa Sarayönü Lions Kulübü ve Kadıköy Lions Kulübü'nden boyama etkinliği17 Kasım 2021 Çarşamba 10:54
  • Başbakan Sucuoğlu: Yakın zamanda bir Ankara ziyaretimiz olacak17 Kasım 2021 Çarşamba 10:42
  • Dün ve bugün Covid-19 vaka sayısı 500'e yaklaştı17 Kasım 2021 Çarşamba 10:34
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar17 Kasım 2021 Çarşamba 09:52
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?17 Kasım 2021 Çarşamba 09:38
  • Erkut Yılmabaşar yazdı...Mitingin düşündürdükleri…17 Kasım 2021 Çarşamba 08:46
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 17 Kasım 2021 Çarşamba17 Kasım 2021 Çarşamba 08:36
  • Kermiya’da Bir Evde Yangın Çıktı16 Kasım 2021 Salı 23:12
  • Ergazi'de Operasyon16 Kasım 2021 Salı 21:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti