Yeniboğaziçi Belediyesi'nden Dünya Çocuk Hakları farkındalık etkinliği

Yeniboğaziçi Belediyesi & Yeniboğaziçi Çocuk Belediyesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneği işbirliği ile 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında farkındalık etkinliği düzenliyor.
20 Kasım Cumartesi günü saat 10:00'da Yeniboğaziçi Belediyesi önünden başlayacak etkinlikte farkındalık yürüyüşünün ardından, Yeniboğaziçi Belediye Parkı'nda Çocuk Hakları Bildirgesi okunarak bildiri dağıtılacak.
Etkinlikte Daha sonra, DAÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Yüksek Lisans öğrencilerinin organizasyonuyla pandemi koşulları gereği bir grup 5-10 yaş arası çocuklara 'Oyun Hakkı' temalı atölye çalışması gerçekleştirilecektir.
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