Toprak Ana Günü, 2009 yılından bu yana her sene, Slow Food’un 1989’da kurulduğu gün olan 10 Aralık’ta kutlanıyor.

Yeniboğaziçi Belediyesi’nden Toprak Ana Günü Etkinliği

Toprak Ana Günü, 2009 yılından bu yana her sene, Slow Food’un 1989’da kurulduğu gün olan 10 Aralık’ta kutlanıyor. Terra Madre (Torak Ana) Günü; Slow Food üyelerinin sürdürülebilir üretim ve tüketim için yerel, karar alıcılara seslerini duyurabilecekleri bir gün haline geldi. Terra Madre Günü, yerel gıdanın küresel boyutta fark edilmesi ve kutlanması bakımından çok önemli bir yere sahiptir.

Slow Food’un aktif olduğu ülkelerde her sene yüz binden fazla insan; buluşmalar, tartışmalar,piknikler, yemekler, tarımsal geziler ve daha birçok başka etkinlik etrafında bir araya gelmektedir.

Cittaslow Başkenti olan Yeniboğaziçi Belediyesi ve Slow Food Salamis işbirliği ile; 11 Aralık 2021 Cumartesi günü Saat 10:00’da Yıldırım Köyü, Çocuk ve Aile Parkı’nda Torak Ana Günü Etkinliği düzenlenecektir. Etkinlikte yerel ürünlerin ikramı ve satışı yapılacaktır.