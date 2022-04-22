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Yeniboğaziçi Belediyesi’nin “Vay Başımıza Gelenler” isimli  tiyatro oyunu  izleyiciyle buluşuyor

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Yeniboğaziçi Belediyesi’nin “Vay Başımıza Gelenler” isimli  tiyatro oyunu bu akşam  Rauf Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda saat 20.00’de  izleyiciyle buluşuyor.
Yeniboğaziçi Belediyesi’nin “Vay Başımıza Gelenler” isimli  tiyatro oyunu  izleyiciyle buluşuyor

Yeniboğaziçi Belediyesi’nin “Vay Başımıza Gelenler” isimli  tiyatro oyunu bu akşam  Rauf Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda saat 20.00’de  izleyiciyle buluşuyor.

Yeniboğaziçi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre,  Selma Tanık ve Mustafa Tazeoğlu’nun ’nun yazıp yönettiği oyun, gerçek hayat  hikayelerinden oluşan  iki perdelik Kıbrıs komedisi   'Vay Başımıza Gelenler' 23-25-26 Nisan  tarihlerinde  aynı yer ve saatte tekrar sahnelenecek.

Oyunla ilgili detaylı bilgiye : 0392 378 81  ve  0533 845 56 21 numaralı telefonlar aracılığıyla ulaşılabilecek.

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