Yeniboğaziçi Belediyesi’nin “Vay Başımıza Gelenler” isimli  tiyatro oyunu  izleyiciyle buluşuyor

Yeniboğaziçi Belediyesi’nin “Vay Başımıza Gelenler” isimli tiyatro oyunu bu akşam Rauf Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda saat 20.00’de izleyiciyle buluşuyor.
Yeniboğaziçi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Selma Tanık ve Mustafa Tazeoğlu’nun ’nun yazıp yönettiği oyun, gerçek hayat hikayelerinden oluşan iki perdelik Kıbrıs komedisi 'Vay Başımıza Gelenler' 23-25-26 Nisan tarihlerinde aynı yer ve saatte tekrar sahnelenecek.
Oyunla ilgili detaylı bilgiye : 0392 378 81 ve 0533 845 56 21 numaralı telefonlar aracılığıyla ulaşılabilecek.
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