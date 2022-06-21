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Yeniboğaziçi, Borataş'a Emanet..!

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AKSA Birinci ligin Doğu temsilcisi Yeniboğaziçi tecrübeli teknik adam Mustafa Borataş ile anlaştığını duyurdu. Kulübün resmî olarak yaptığı açıklama şu şekilde;
Yeniboğaziçi, Borataş'a Emanet..!

OCALARIN HOCASI YENİBOĞAZİÇİNDE !

HOCALARIN HOCASI YENİBOĞAZİÇİNDE !

"Kulübümüz 22/23 Futbol sezonu için Başkan ve yönetim kurulu olarak ince eleyip sık dokuduktan sonra kulüp yapımıza uygun, kariyerli ve kulüp sporcularımıza, gençlerimize Çok faydalı Olacağımıza inandığımız Teknik direktör Mustafa Borataş ile Anlaşmış bulunmaktayız.
Teknik direktörümüz Mustafa Borataşın yardımcılıklarını ise Hüseyin Özbaysal Ve Ersoy Saydağ yapacaktır.
Tüm Camiamıza Hayırlı Olmasını dileriz"

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