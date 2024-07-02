Yeniboğaziçi, Demirhan ve Lefkoşa’da iş kazası: 3 yaralı

Lefkoşa, Yeniboğaziçi ve Demirhan’da dün meydana gelen iş kazalarında ikisi ağır olmak üzere toplam üç kişi yaralandı.

Lefkoşa, Yeniboğaziçi ve Demirhan’da dün meydana gelen iş kazalarında ikisi ağır olmak üzere toplam üç kişi yaralandı.

4 buçuk metre yükseklikten düştü, yoğun bakımda

Polisten verilen bilgiye göre, Yeniboğaziçi’nde yapımı devam etmekte olan bir apartmanın inşaatında çalışan Narıman UMAROV (E-27) saat 10.00 sıralarında apartmanın ikinci katında çalıştığı sırada yaklaşık 4,5 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralandı.

Umarov, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

3 metre yükseklikten düştü

Demirhan’da bir ikametgahın çatı kısmında, Hasan KOÇ (E-46) kaynak işi yaptığı sırada saat 16.00’da dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralandı.

Koç, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, göğüs ve kaburga kemiklerinde kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Ağır yaralandı…

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işyerinde, Monır Hossaın Sarder KHOKON (E-31) merdiven üzerinde klima montajı yaptığı sırada, dengesini kaybederek yaklaşık 1,70 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralandı.

Khokon, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, kaburga kemiklerinde kırık ve beyin kanaması teşhisi nedeniyle yoğun bakım servisinde müşahede alına alındı.

Polisin iş kazalarına ilişkin soruşturması devam ediyor.