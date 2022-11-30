Yeniboğaziçi’ için Şifa Çolakoğlu göreve hazır!

Yeniboğaziçi Belediyesi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkan adayı Şifa Çolakoğlu, Yeniboğaziçi ve Mormenekşe’yi ziyaret etti. Bölge halkının sorunlarını dinleyen Çolakoğlu, projelerini ve hedeflerini de paylaşma fırsatı yakaladı. Şifa Çolakoğlu’na CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve bazı milletvekilleri de eşlik etti. Yeniboğaziçi ve Mormenekşe Kulüpleri’ni ziyaret eden Çolakoğlu, esnafla da bir araya geldi. Bölge halkının yoğun ilgisiyle karşılaşan Şifa Çolakoğlu, Yeniboğaziçi’ne yeni bir umut olmak için yola çıktı.

ÇOLAKOĞLU: ÇOCUKLARIMIZIN YAŞADIĞI BÖLGEYİ GÜZELLEŞTİRMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK

Yeniboğaziçi Belediyesi Başkan adayı Şifa Çolakoğlu ise yaptığı konuşmada, söz konusu bölgenin çok değerli ve çok özel bir bölge olduğunu vurguladı. Yeniboğaziçi Belediyesi’nin, Mağusa ile İskele arasında kalan, doğal güzellikleri, tarihi eserleri ve üretimiyle bölgenin ‘göz bebeği’ durumunda olduğuna vurgu yapan Çolakoğlu, “Bölge insanıyla geleceğe dair beklentileriyle mücadelemizi yürütüyoruz. Hepimiz burada, çocuklarımızın yaşadığı bölgeyi güzelleştirmek amacındayız” dedi. Çocuklara güzel bir bölge miras bırakmak amacında olduklarının altını çizen Çolakoğlu, “Doğasıyla canlısıyla ve gelişimiyle burayı, güzel bir yurt haline getirmek istiyoruz” dedi. Dertlerinin bir şey olmak değil, yurda kalıcı izler bırakmak olduğuna vurgu yapan Çolakoğlu, “Her yaştan, ker kesimden, her insanın isteklerini önemseyerek, onlarla birlikte yürüyeceğiz. Bu anlayışla yola çıktık” dedi. Belediye başkanı olması durumunda her kesime eşit davranacağını ifade eden Çolakoğlu, “Eşit hizmet vermek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.