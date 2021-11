Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği: “Kadına Yönelik Her Türlü Şiddet Sonlanıncaya Kadar Mücadeleyi Sürdüreceğiz”

Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği, kadına yönelik her türlü şiddet sonlanıncaya kadar mücadeleyi sürdüreceğini vurguladı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle dernekten yayımlanan mesajda, Meclis tarafından onaylanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi Yasasının gereklerinin derhal yapılması istendi.

Yasanın hayata geçirilmesi için bütçe ayrılmasını, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın sona erdirilmesi için kadınlara yönelik her türlü şiddet eylemini açık bir şekilde kınamasını talep eden dernek, şunları kaydetti:

“Şiddete uğrayan kadınlar için her ilçede sığınma evlerinin açılmasını, kadınlara yasal, tıbbi veya psikolojik ücretsiz yardım ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanmasını, cinsiyet ayrımcı politikaların, yasalar ve uygulamaların kaldırılmasını veya değiştirilmesini, aile içi şiddeti ve genel olarak kadın ve çocuklara yönelik şiddeti önlemek için anne ve babalara yönelik eğitim projeleri hazırlanarak kadın örgütleriyle birlikte yaşama geçirilmesini, kadınların ekonomik özgürlüğü için çalışmasının önündeki engellerin kaldırılmasın, evde, sokakta, işyerinde, kısacası her yerde ve her alanda kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesini ve şiddetin sorumlularının yargılanmasını ve caydırıcı yasal tedbirler alınmasını beklediğimizi bu gün vesilesiyle belirtmek istiyoruz.”