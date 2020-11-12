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Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği’nden Anlamlı Etkinlik

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Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği üyeleri Sağlık Bakanlığı’na ziyarette bulunarak Organ Bağışı ve Farkındalık Haftası’nda yaptıkları etkinliklerle ilgili bilgiler aktardılar. 
Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği’nden Anlamlı Etkinlik

Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği üyeleri Sağlık Bakanlığı’na ziyarette bulunarak Organ Bağışı ve Farkındalık Haftası’nda yaptıkları etkinliklerle ilgili bilgiler aktardılar. 

Sağlık Bakanlığı Koordinasyon  Kurulu Sekreteri  Deren Oygar ve  Ahmet Varoğlu’nun yer aldığı toplantıda organ bağışının  insan hayatındaki önemine işaret edildi.  

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Dernek Asbaşkanı Nazenin Taşçıoğlu Şahali, sosyal projelerin toplum üzerindeki etkilerine değinerek, geride kalan organ bağışı ve farkındalık haftasında dernek olarak bir etkinlik düzenlediklerini, 30 kişin bağışçı olmak için gönüllü olduğunu, bu başvuruların Sağlık Bakanlığı’na sunulduğunu söyledi. 

Gönüllü derneklerin bağış yapmak için duyarlı olduklarını belirten Oygar, bağışta bulunmak isteyenlere gerekli adımlar için bakanlık tarafından yönlendirilme yapıldığını kaydetti.

Oygar, insan hücre, doku ve organ nakli ile ilgili kuralları düzenleyen yasanın 2014 yılında meclisten geçmesinin ardından hazırlanan Organ Nakli Tüzüğünün Haziran 2015’te tamamlanmasıyla KKTC’de Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde ilk canlı böbrek naklinin Temmuz 2015’te gerçekleştirildiğini anımsattı.

Kadavradan ilk böbrek naklinin ise, 4 Mayıs 2016 geçekleştirildiğine işaret eden Oygar, bu nakille iki hastaya böbrek nakli, bir hastaya kalp nakli ve bir hastaya da karaciğer nakli yapıldığını söyledi.

Oygar, “Böylelikle 4 hasta şifa bulmuştur. Böbrek nakilleri KKTC de LBND Hastanesi’nde gerçekleştirilirken, kalp ve karaciğer UKM (Ulusal Koordinasyon Merkezi) aracılığıyla Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilmiştir. Kalp nakli yine LBND Hastanesinde yapılmıştır” dedi.

Oygar, bugüne kadar ülkede 44 böbrek hastası ve 2 kalp hastasının organ nakilleriyle şifa bulduğunu kaydetti.

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