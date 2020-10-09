Yeniboğaziçi kamp alanında bir kez daha yangın çıktı! 3 Karavan kullanılamaz halde...

Yeniboğaziçi kamp alanında bir kez daha yangın çıktı!

Barışcan Şekerci-DETAY ÖZEL

Yeniboğaziçi kamp alanında çıkan yangın sonucu bir karavan yanarak kül oldu...

2 karavan tamamen 1 karavan ise kısmen yandı.

3 karavan da kullanılamaz durumda bulunuyor.

Yangının jenaratörden çıktığı düşünülüyor.

Bir karavanda yatalak bir kadının olduğu öğrenildi. Yatalak olan kadının karavandan komşuları tarafından çıkarıldığı öğrenildi.

Yangında herhangi bir yaralanma olmadı.