Yeniboğaziçi kamp alanında bir kez daha yangın çıktı! 3 Karavan kullanılamaz halde...

Yeniboğaziçi kamp alanında bir kez daha yangın çıktı!
Barışcan Şekerci-DETAY ÖZEL
Yeniboğaziçi kamp alanında çıkan yangın sonucu bir karavan yanarak kül oldu...
2 karavan tamamen 1 karavan ise kısmen yandı.
3 karavan da kullanılamaz durumda bulunuyor.
Yangının jenaratörden çıktığı düşünülüyor.
Bir karavanda yatalak bir kadının olduğu öğrenildi. Yatalak olan kadının karavandan komşuları tarafından çıkarıldığı öğrenildi.
Yangında herhangi bir yaralanma olmadı.
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