  • BIST 1.087
  • Altın 470,189
  • Dolar 7,6187
  • Euro 8,9578
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1485 test 4 pozitif vaka

Yeniboğaziçi Kamp alanında Zurnacılar mühürde ısrar edince kavga çıktı, yaralılar var! (CANLI)

» »
Yeniboğaziçi Kamp alanında Zurnacılar mühürde ısrar edince kavga çıktı, yaralılar var! Alana Ambulanslar geldi..
Yeniboğaziçi Kamp alanında Zurnacılar mühürde ısrar edince kavga çıktı, yaralılar var! (CANLI)

Yeniboğaziçi Kamp alanında Zurnacılar mühürde ısrar edince kavga çıktı, yaralılar var!

Günlerdir devam eden gerginlik Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar'ın mühürleme için talimat vermesi ile hat safhaya ulaştı.

 

ZURNACILAR TALİMAT VERDİ

Bu sabah 7:30 saatlerinde kamp alanı önüne gelen Yeniboğaziçi Belediyesi zabıtaları ile kamp sakinleri arasında gerginlik yaşandı.

Bu sabah kamp önünde  darp olayları da yaşandı.

Bu sabah kamp alanı girişine gelen Belediye zabıtaları, polis ve kamp sakinleri arasın da arbede çıktı.

 

ARBEDE ÇIKTI

Kamp sakinlerinin avukatının da darp edildiği görüldü:

Ambulanslar bölgeye nakledildi.

Bir yaşlı kadının karavanındaki uyurken karavanının mühürlendiği  ve kadının karavanın içerisinde kaldığı belirtiliyor.

Olayların  büyümesinden endişe ediliyor.

Olay yerine bir otobüs daha polis geldi.

Kamp-DER'in avukatı mahkeme kararı gösterilmesini, isterken, Belediye amiri mahkeme kararına gerek yok dedi.

 

ZURNACILAR'A ULAŞILAMIYOR

Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar'a ise ulaşılamıyor.

Kamp-DER yetkilileri polis ile karşı karşıya kalınmaması için kamp üyelerine uyarılar yapıyor...

Arbede sırasında 8 yaşında bir çocuğun da yaralandığı belirtiliyor.

 

KAPI ZİNCİRLENDİ

Kamp alanına yeni ambulans geldi. Gelen ambulans içeriye giremiyor. Küçük çocuk için gelen sağlık ekipleri kamp kapısı mühürlü olduğundan içeriye giremiyor.

DETAYLARI aktarmaya devam ediyoruz..

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de bugün 1485 test 4 pozitif vaka21 Eylül 2020 Pazartesi 19:41
  • Koop-Sen grevi askıya aldı21 Eylül 2020 Pazartesi 18:50
  • Trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetmişti21 Eylül 2020 Pazartesi 18:41
  • Sağlık Bakanlığı Girne'de ücretsiz PCR testi yapacak21 Eylül 2020 Pazartesi 18:36
  • Tatar, Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti.21 Eylül 2020 Pazartesi 18:10
  • Başbakan Ersin Tatar, “Kıbrıs’ta yeni bir gelecek istiyoruz. Federal çözümde umut kalmamıştır''21 Eylül 2020 Pazartesi 18:04
  • “Sn. Akıncı, BM kriterleri çerçevesinde mümkün olabilecek en doğru çözümü savunmaktadır”21 Eylül 2020 Pazartesi 17:59
  • 5 bin 148 araç sürücüsü kontrol edildi, 614 kişi hakkında işlem yapıldı21 Eylül 2020 Pazartesi 17:52
  • 2000 TL destek ödemeleri için son başvuru tarihi 30 Eylül’e uzatıldı21 Eylül 2020 Pazartesi 17:51
  • Elcil: Gece kulüplerinin açık olmasının nedeni bilimsel gerekçeler mi? Hükümetin buradan yüksek kar elde etmesi mi?21 Eylül 2020 Pazartesi 17:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti