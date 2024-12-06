YENİBOĞAZİÇİ KOLEJİ ÖĞRENCİLERİNDEN YAKIN DOĞU’YA KÜLTÜR TURU

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji son sınıf öğrencileri, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Kıbrıs Araba Müzesi’ni ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eğitim veren okullardan yüzlerce öğrencinin ziyaret ettiği Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri, yeni eğitim döneminde de öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji’nden lise son sınıf öğrencileri, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Kıbrıs Araba Müzesi’nin konuğu oldu. Müzeleri ziyaret eden öğrenciler, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünü de gezerek fakülteler ile ilgili bilgi aldı.

Düzenlenen kültür turunda öğrencilerin ilk durağı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi oldu. 14 Türk topluluğuna mensup sanatçıların eserlerinden oluşan zengin bir resim ve heykel koleksiyonunu yakından inceleyen öğrenciler, ayrıca gemi maketlerinden cam eşya ve kılıç koleksiyonuna kadar pek çok eseri inceledi. Ardından, sahip olduğu zengin koleksiyonu ile dünyanın en önemli klasik otomobil müzeleri arasında yer alan Kıbrıs Araba Müzesi’ni gezen öğrenciler, klasik otomobilleri büyük bir ilgiyle inceledi. Zengin otomobil koleksiyonunun yanı sıra oyuncaklar, maket arabalar ve pedallı araçları ilgiyle inceleyen öğrenciler, Batman ve Transformers figürleri ile de fotoğraf çekti.

Öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi’nin olanaklarını yerinde deneyimledi

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan müzeleri ziyaret eden öğrenciler, üniversite hayatları ile ilgili karar alma sürecinde fakülteleri de ziyaret etti. İlgi duydukları bölümlerin olanakları hakkında bilgi alan öğrenciler, dersleri de ziyaretçi öğrenci olarak takip etme olanağı buldu. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsündeki laboratuvarları ve sanat atölyelerini de yerinde gören öğrenciler Büyük Kütüphane’yi de ziyaret etti.