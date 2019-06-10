Yeniboğaziçi sahilinin çehresi değişiyor

Yeniboğaziçi Belediyesinin, 3 etapta çehresini değiştirmeyi düşündüğü sahil şeridi ile ilgili olarak kolları sıvadığı gözlemlendi. Planlanan 1. Etap ile ilgili olarak, su boruları ve elektrik kabloları için yol kenarları kazılırken, zeminin düzeltilmesi için de toprak ile parke taşlarının sahil şeridine taşındığı görüldü.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, yapmış olduğu açıklamada, bölgemiz çok güzel sahil şeridine sahiptir. Sahil şeridinde, ülkenin önde gelen otelleri bulunuyor. Salamis Otel’in yanında bulunan Mimoza Otel’de, tamir edilerek güzel bir görünüm sonrasında turizme hizmet etme noktasına geldi. Belediye olarak biz bütün bunları düşünerek, sahil şeridimizin, 3 etapta turizme çok güzel bir şekilde hizmet etmesi için çalışmalar başlattık dedi.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar açıklamasına devamla, 1. Etap’ta resmi yolu, Koca Reis tesislerinin yanından, Yeniboğaziçi Karavan Alanı bölgesine kadar aydınlatmak. Bölgenin su gereksinimini gidermek için borular ile bunu sağlamaktır. Bunu sağladıktan sonrada, karavan alanı yanından Koca Reis turistik tesislerine kadar olan bu alanı parke döşeyerek turistlerin hizmetine sunmaktır. Bunları yaparken, Belediyeye ait sahil yanındaki tesisleri de işi bilen üniversite mezunu, ahçılık deneyimi olan insanlar ile takviye ederek, yine turizmin hizmetine sunmaktır. Böylelikle istihdam da sağlamış olacağız. 1 Temmuz tarihi itibarı ile de belediye tesislerini halkın hizmetine sunmak için açılış yapacağız ifadesinde bulundu.

Mustafa Zurnacılar açıklamasına devamla şunları kaydetti; ‘’ 1. Etabı tamamladıktan sonra 2’nci etapta Yeniboğaziçi Karavan Alanı yanındaki resmi yolu, Yeniboğaziçi Okullar yolu üzerindeki çembere kadar uzatacağız. Bu yolu Yeniboğaziçi Okullar Yoluna kadar götürdükten sonra, 3. Etapta da yolu, Bedis Ormanlık alanından geçirip, Salamis Harabeleri ile diğer tarihi eserlere kadar uzatacağız. Tüm yolları birleştirerek, bölgemizdeki zengin tarihi eserlere kadar bu yolu götüreceğiz. Yapacağımız bisiklet yolu ile yürüyüş yolları vasıtası ile Turistlerin, yürüyüş veya bisiklet yollarından yürüyerek, tarihi eserlere kadar gitmesini sağlayacağız. Amacımız bölgemize kalıcı eser bırakmak ve turizme hizmet etmektir. Bölgemize gelen turist, İskele Bölgesindeki sahil şeridinde olduğu gibi bisiklet ve yürüyüş yollarını kullanarak, rahat bir şekilde gezmesini sağlamaktır’’