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Yeniboğaziçi’de Pazar günü Cıttaslow Köy Pazarı kuruluyor

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Yeniboğaziçi’de Pazar günü Cıttaslow Köy Pazarı kuruluyor
Cittaslow (sakin şehir) başkenti Yeniboğaziçi’nde pazar günü “Yerel üret, yerel tüket” sloganıyla cittaslow köy pazarı kuruluyor.

Yeniboğaziçi Belediyesi festival alanında faaliyete geçecek köy pazarı, 10.00 -18.00 saatleri arasında açık olacak.

Yeniboğaziçi Cittaslow Köy Pazarı Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, küçük üretici ile halkın buluşacağı pazarda Yeniboğaziçi’ndeki kadın dernekleri ve yerel ürün-el sanatları alanında üretim yapan,  güvenli gıda ve hijyen eğitimi ve eko turizm derslerine katılan ve kura ile stant alma hakkı kazanan vatandaşların ürünleri satışa sunulacak.

Kötü hava koşulları yüzünden geçen haftalarda açılamayan köy pazarının hava şartlarına göre mart ayı sonuna kadar her pazar açık olacağı duyuruldu.

Bu arada, yarın ve önümüzdeki cumartesi günleri “güvenli gıda ve hijyen” konulu eğitimlerin de Yeniboğaziçi Cittaslow Ofisi’nde devam edeceği kaydedildi.

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