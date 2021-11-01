Yeniboğaziçi'nde adaylar netleşmeye başlıyor...

DP’ye Girne’de büyük ilgi

Demokrat Parti (DP) Karaoğlanoğlu Örgüt Lokali hizmete girdi.

DP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, lokal açılışına Demokrat Parti Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu yanı sıra parti yetkilileri ve partililer katıldı.

Karaoğlanoğlu Örgüt Başkanı Arif Uzunali’nin girişimiyle gerçekleşen örgüt lokali açılış töreni, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Demokrat Parti’nin gelenekselleşen “Demokrasi Meşalesi”; “birlik, beraberlik ve 1992’de kurucularımızın yaktığı bu meşale hiç sönmeyecektir” mesajı verilerek yakıldı.

DP Divan Başkanı Ersoy Anıldı, açılış konuşmasını yaptığı törende, DP’de birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı, açılışı düzenleyen, katkı koyan ve katılan partililere teşekkür etti.

Karaoğlanoğlu Örgüt Başkanı Arif Uzunali de, birlik ve beraberlik içinde çalışarak açılışını yaptıkları DP Karaoğlanoğlu Örgüt Lokali’nin açılış sürecine katkı koyan herkese teşekkür etti.



ATAOĞLU: “DEMOKRAT PARTİ EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR”

DP Genel Başkanı Ataoğlu da, “KKTC’nin geleceğinin daha iyi olması için tüm imkanlarla birlikte mesai harcadıklarını” dile getirdi.

Ataoğlu, herkesin geleceğinden emin bir şekilde yaşayacağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortaya çıkarmak için DP olarak örgütleriyle, kadın ve gençlik kollarıyla örgütlenerek çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Birçok bölgede kurulan yeni örgütlerle ve var olan örgütlere yeni katılımlarla Demokrat Parti’yi daha iyi anlatarak, güçlenmeye devam ettiklerini ifade eden Ataoğlu, “Demokrat Parti, tüm ilçe örgütleri ile seçime her daim hazır bir parti konumundadır. En önemli hedefimiz; her zaman belirttiğimiz gibi, memleketimiz, insanımız ve toplumumuzun hak ettiği düzende yaşamasını sağlamaktır. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde, devletimizi daha güçlü hale getirecek projeleri ve önceliği ile hazır bir partiyiz” dedi.

Ataoğlu’nun açılış konuşmasından sonra Karaoğlanoğlu Örgüt Lokali’nin açılış sürecinde katkı koyanlara teşekkür belgesi takdim edildi, kurdele kesildi.





TDP Gençlik Örgütü: “Anayasa ve yasaları korumak hepimizin birincil sorumluluğu”

Lefkoşa, 31 Ekim 21 (TAK): Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü, Cumhuriyet Meclisi’nde yemin ederek Cumhurbaşkanlığı görevine başlayan Ersin Tatar’ın “kendi yeminini çiğnemeye devam ettiğini” iddia etti.

TDP Gençlik Örgütü’nden yapılan yazılı açıklamada, Anayasa ve yasaları korumanın herkesin birincil sorumluluğu olduğu, Anayasa’nın kimsenin canı çektiğinde uyup canı istemediğinde rafa kaldıracağı bir kurallar bütünü olmadığına işaret edilerek,” Tatar’ın Anayasaya aykırı her tutumu Kıbrıs Türk halkının bütünlüğüne gölge düşürmektedir” ifadelerine yer verildi.

KKTC Anayasası’nda Cumhurbaşkanı’nın partisi ile ilişkisi ve tarafsızlık konularında net ifadelere yer verildiği belirtilerek, “Cumhurbaşkanı partili ise, partisinin kararları ile bağlı değildir, bağımsız hareket eder. Cumhurbaşkanlığı ile parti başkanlığı aynı kişide birleşemez” ve “Cumhurbaşkanı, bu Anayasa ve yasalarla kendisine verilen diğer yetkileri kullanır ve görevlerini tarafsız olarak yerine getirir” şeklindeki maddelerin hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“TDP Gençlik Örgütü olarak bizler anayasa ihlallerinde ısrarcı olunması halinde bugün olduğu gibi yarın da partili Cumhurbaşkanlığı heveslilerinin karşısında durmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyu ile paylaşırız.”

UBP'de üyelerin yarısı oy kullanmadı! Katılım %52'de kaldı!

UBP'de üyelerin yarısı oy kullanmadı! Katılım %52'de kaldı! 16484 üyenin 7758'i oy kullanmadı.

Oy verme işlemi saat 18:00'de sona erdi. Kurultayda, Faiz Sucuoğlu, Hasan Taçoy ve Zorlu Töre başkanlık için yarışıştı.

Yeniboğaziçi’nde “Kadın adaylar” dikkat çekiyor!

Yerel seçimler her ne kadar da 2022 yılının Haziran ayında yapılacak olsa da partiler adaylarını belirlemeye devam ediyor.

CTP Yeniboğaziçi’nde Gazimağusa’da Kaymakamlık görevinde de bulunan Şifa Çolakoğlu’nu aday göstermeye hazırlanıyor.

UBP’de ise mevcut Başkan Mustafa Zurnacılar’ın bağımsız aday olması durumunda Muharrem Kuşaf’ın aday gösterebileceği konuşuluyor.

TDP’nin ise geçtiğimiz hafta MYK üyesi olarak seçtiği akademisyen Yeşim Dede’yi Yeniboğaziçi Belediye Başkan adayı gösterebileceği belirtiliyor.

Diğer yandan DP ve YDP’nin desteğini alarak seçimlere bağımsız girebileceği konuşulan bir diğer isim ise bir önceki Belediye Başkanı Katip Demir.