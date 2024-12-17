Yeniboğaziçi'nde Alkollü Sürücü Trafik Kazasına Neden Oldu

16 Aralık 2024 tarihinde saat 13.00 sıralarında Yeniboğaziçi’nde İstiklal Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi. İbrahim Halil Gören (E-53), 239 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki CA 855 plakalı araçla doğu istikametine doğru seyrederken, Sinerji Market önünde dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yolun solunda bulunan kaldırım taşlarına çarpan araç, çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde yolun sağına savrularak, karşı istikametten gelen Alexandr Uvarov (E-42) yönetimindeki SM 581 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı.
Kazada yaralanan olmazken, alkollü sürücü İbrahim Halil Gören, alkollü araç kullanmak ve trafik kazasına sebebiyet vermek suçlarından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir
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