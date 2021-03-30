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SON DAKİKA57 Covid-19 Vakası, 1 ölüm!

Yeniboğaziçi'nde Covid-19 pozitif vakası

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Yeniboğaziçi'nde Covid-19 pozitif vakası hakkında Belediye açıklama yaptı
Yeniboğaziçi'nde Covid-19 pozitif vakası

Yeniboğaziçi'nde Covid-19 pozitif vakası hakkında Belediye açıklama yaptı

Açıklama şöyle:

Değerli belde halkımız bugün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Covid – 19 vakalarının 1 (bir) tanesi Yeniboğaziçi’nde kiracı olarak köy merkezinde ikamet etmektedir. Covid – 19 testi pozitif olan arkadaşımız ülkemizde çalışma izinli olarak bulunmaktadır. Konuyla ilgili gerekli tedbir ve önlemler Sağlık Bakanlığı ve Belediyemiz tarafından istişareli bir şekilde alınmıştır.

Değerli halkımız lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım.

Herkese sağlıklı günler dileriz.

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