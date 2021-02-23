Yeniboğaziçi'nde de aşılama durdu!

İşte açıklama;

ÖNEMLİ DUYURU!

Değerli Belde Halkımız,

Yeniboğaziçi Belediyesi olarak Sağlık Bakanlığı işbirliğinde başlattığımız aşılama çalışmalarımız ve kayıtları, Sağlık Bakanlığı’ndan gelen bilgiler neticesinde birkaç günlüğüne ertelenmiştir.

Bu sebeple 22 Şubat 2021 (yarın) aşı olmak için kayıt yaptıran vatandaşlarımızın aşıları da, duyurulacak ikinci bir tarihe kadar ertelenmiştir.

Tüm halkımıza sağlıklı günler dileriz.