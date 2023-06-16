Yeniboğaziçi'nde Emanetçi tarafından hırsızlık

Yeniboğaziçi’nde, H.G.(E-43) isimli şahıs, başka bir şahsın banka hesabına yatırması için kendisine teslim edilen 50.000 TL parayı, tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldı.

PaylaşTweetleLinkedinWhatsApp Yeniboğaziçi’nde, H.G.(E-43) isimli şahıs, başka bir şahsın banka hesabına yatırması için kendisine teslim edilen 50.000 TL parayı, tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldı. Polis Basın Subaylığı’nda verilen bilgiye göre, dün saat 09:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde, H.G.(E-43)’nin, başka bir şahsın banka hesabına yatırması için kendisine teslim edilen 50.000 TL parayı, söz konu banka hesabına yatırmayıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



