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Yeniboğaziçi’nde Ev Yandi

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Yeniboğaziçi’nde Ev Yandi
Yeniboğaziçi’nde Ev Yandi

Yeniboğaziçi’nde Oğuz Akançay’a ait evde yangın çıktı. Hasarla sonuçlanan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Polisten verilen bilgiye göre, dün sabah 08.00 sıralarında Yeniboğaziçi’nde St. Hilarion Sokak’ta Oğuz Akançay’ a ait evin ikinci katındaki koridorda elektrik panosunun muhtemelen kısa devre yapmasından dolayı yangın çıktı.

Yangın sonucu elektrik panosu ile ahşap dolabı, bir ahşap elbise dolabı, dört spot lamba ile elektrik ve internet kabloları tamamen; 3 ahşap kapı ile kasası ise kısmen yandı.

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