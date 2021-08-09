Yeniboğaziçi'nde hırsızlık

07.08.2021 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde Sanayi Bölgesinde Zeynedl Abidin KÖROĞLU’na ait iş yerinin avlusu içerisinde muhafaza edilen toplam 150 metre uzunluğundaki elektrik kabloları ile kablolar üzerine takılı bulunan 3 adet elektrik soketi çalınmıştır.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen R.R.(E-36) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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