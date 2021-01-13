Yeniboğaziçi'nde inşaat doğayı tehdit ediyor

Yeniboğaziçi’nde denizin kenarındaki ormanlık alan içine, denize sıfır bina inşaatı başladı. İnşaat için orman boyunca, denize paralel şekilde kazı çalışması yapılıyor.
Kıbrıs’ın kuzeyindeki doğal yaşam katliamı sürüyor. Yeniboğaziçi’nde denizin kenarındaki ormanlık alan içine bina inşaatı başladı. Konuyla ilgili kişisel Sosyal Medya hesabından açıklama yapan Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, ülkedeki çevre talanının durmaksızın devam ettiğini belirterek, bahsi geçen inşaat için tüm ormanın 807 metre boyunca sözde boru hattı çekmek adına denize paralel bir şekilde tüm doğal yaşamı etkileyecek sekilde kazıldığını belirtti.
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