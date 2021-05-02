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SON DAKİKAKoronavirüs önlemlerine ilişkin yeni kararlar açıklandı!

Yeniboğaziçi’nde koronavirüs vakaları genç yaşlara indi

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Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, son günlerde bölgede özellikle gençlerde görülmeye başlanan Koronavirüs vakalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yeniboğaziçi’nde koronavirüs vakaları genç yaşlara indi

Zurnacılar, Koronavirüs vakalarının birçoğunun yerel olduğunu ve bu vakaların son 1-2 aydır atış gösterdiğini, artan vakaların nedeninin temaslı kişilerin tam anlamıyla kendini izole etmemesi, gezmesi ve yetkililer tarafından alınan Koronavirüs önlemlerine uymamasından kaynaklandığını belirtti.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, son günlerde bölgede özellikle gençlerde görülmeye başlanan Koronavirüs vakalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gençlerin hayata bakış açılarının farklı olabileceğini, eğlenmek, gezmek ve birbirleriyle görüşmelerinin gayet normal olduğunu ifade eden Zurnacılar, Koronavirüs vaka artışlarını azaltmak ve bitirmenin yolunun bilinçli davranmaktan ve sorumluluk almaktan geçtiğini söyledi.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Zurnacılar, alınacak olan tedbirler ve önlemlerle güzel günlere hep birlikte ulaşabileceğimizin altını çizdi.

Temaslı olmanın ayıp veya gurur kırıcı bir şey olmadığını, temaslı olduğumuzu gizlememiz durumunda Koronavirüsü kronik rahatsızlığı olan arkadaşlarımıza veya büyüklerimize bulaştırma ihtimali doğacağını bununda telafisi olmayan sonuçlara neden olabileceğini belirten Başkan Zurnacılar, bilinçli hareket etmemiz durumunda hayat ve hayatlar kurtarabileceğimizi unutmamamız gerektiğini söyledi.

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