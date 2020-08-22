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Yeniboğaziçi'nde parça tesirli bomba, 2 tutuklu! İşte detaylar...

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Yeniboğaziçi'nde parça tesirli bomba, 2 tutuklu! İşte detaylar...
Yeniboğaziçi'nde parça tesirli bomba, 2 tutuklu! İşte detaylar...

Yeniboğaziçi sakini M.G'e ait olan ve D.G ile birlikte yaşadığı ikametgâhta kanunsuz patlayıcı madde, parça tesirli bomba bulunduğuna dair alınan bilgi doğrultusunda, bugün 22.8.20 tarihinde adı edilenler tespit edilere derdest müzakeresi tahtında tutuklandılar.

Aynı gün arama müzekkeresi tahtında Yeniboğaziçi köyünde saat 09.10 – 09.40 saatleri arasında yapılan aramada ikametgâhlarının karşısında bulunan boş arazide toprağa gömülmüş vaziyette, içerisinde patlayıcı madde olduğuna inanılan bir torba tespit edilmiştir.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede geniş çaplı bir inceleme ve araştırma başlatmıştır. Tutuklanan her iki zanlı aynı gün kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bu günkü tutukluluk emri temini duruşmasında İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcıs Hüseyin Eser şahadet vermek üzere polis memuru Engin Yıldız’ ı tanık kürsüsüne çağırdı. PM Yıldız yemin altın verdiği şahadetinde tasarruflarında kanunsuz patlayıcı madde bulunduğuna dair alınan bilgi ışığında zanlıların 22.8.20 tarihinde tespit edilerek derdest müzekkeresi gereği tutuklandıklarını ve ayni gün Yeniboğaziçi köyündeki ikametgâhlarında ve çevresinde arama müzekkeresi tahtında arama yaptıklarını söyledi. Zanlıların ikametgâhları karşısında bulunan boş arazi içerisinde yapılan aramada toprağa gömülü vaziyette, içerisinde parça tesirli kanunsuz patlayıcı madde, bomba olduğuna inanılan bir torba tespit edildiğini belirten PM Yıldız, olay yeri inceleme ekiplerinin olay mahallindeki inceleme ve araştırmalarının sürdüğünü söyledi.

Savcının sorusu üzerine açıklamada bulunan PM Yıldız, parça tesirli bombanın zanlı1 M.G’ ne ait olduğu yönünde bilgi alındığını, torbanın bulunduğu yerin ikametgâhtan 10-15 metre mesafede olduğu ve şimdiki yere konulduğuna dair ellerinde tanık bilgisi olduğunu belirtti.

Meselenin çok yeni olduğu, zanlıların serbest kalması haline tahkikata etki etmelerinin aşikâr olduğuna dikkat çeken PM Yıldız, tahkikatını salimen yürütülebilmesi maksadıyla zanlılar aleyhine 3 er gün tutukluluk emriverilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Dilşah Karayel zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

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