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Yeniboğaziçi'nde pozitif vakalar!

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Yeniboğaziçi Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, belediyeye bağlı deniz restoranında çalışan personellerden bazılarının, yapılan rutin Covid-19 testleri sonucunda pozitif olduğu açıklandı.
Yeniboğaziçi'nde pozitif vakalar!

Belediye, gerekli dezenfekte çalışmalarını sürdürebilmek ve önlem alınabilmesi maksadıyla işletmeninin 3 gün kapatıldığını açıkladı.

Yeniboğaziçi Belediyesi'nin açıklaması şöyle:

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından haftanın 5 günü yapılan rutin Antijen Testleri sonucunda belediyemiz deniz restoranında hizmet veren bazı personellerimizin test sonucu pozitif çıkmıştır.

Bu nedenle gerekli dezenfekte çalışmaları ve önlemleri alınana kadar 3 (üç) günlüğüne deniz restoranımız ve kahve köşemiz hariç plajdaki diğer birimler hizmet vermeye devam edecektir.

Tüm kamuoyuna önemle duyurulur.

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