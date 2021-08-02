Yeniboğaziçi'nde pozitif vakalar!

Belediye, gerekli dezenfekte çalışmalarını sürdürebilmek ve önlem alınabilmesi maksadıyla işletmeninin 3 gün kapatıldığını açıkladı.
Yeniboğaziçi Belediyesi'nin açıklaması şöyle:
Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından haftanın 5 günü yapılan rutin Antijen Testleri sonucunda belediyemiz deniz restoranında hizmet veren bazı personellerimizin test sonucu pozitif çıkmıştır.
Bu nedenle gerekli dezenfekte çalışmaları ve önlemleri alınana kadar 3 (üç) günlüğüne deniz restoranımız ve kahve köşemiz hariç plajdaki diğer birimler hizmet vermeye devam edecektir.
Tüm kamuoyuna önemle duyurulur.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.